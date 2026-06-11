¡Para el Mundial! DFW y American Airlines amplían Terminal C con 9 nuevas puertas

El Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth y la aerolínea American Airlines avanzaron en la expansión de la Terminal C con la incorporación de nueve accesos de abordaje, pensados no sólo para la temporada del verano sino para este Mundial.

Por ello, en este inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ciudad de Dallas —una de las sedes del torneo— intensificó su preparación para recibir a miles de visitantes que llegan para vivir la experiencia deportiva.

Tanto el aeródromo como la compañía aérea aceleraron los cambios del recinto, integrando nuevas posiciones que elevan su capacidad operativa y ofrecen a los usuarios un adelanto.

“Mientras nos preparamos para recibir a viajeros de verano y visitantes internacionales en el norte de Texas, los clientes comienzan a ver cómo años de planeación e inversión cobran vida. Junto con American Airlines, estamos modernizando una de nuestras instalaciones más importantes”, señaló Chris McLaughlin, director Ejecutivo del aeropuerto.

Las nueve puertas incluyen cinco completamente reconstruidas y cuatro adicionales de nueva creación, dentro de cerca de 10 mil 684 m2 de ampliación en la Terminal C. Esta infraestructura respalda el crecimiento de largo plazo tanto del aeropuerto como de la aerolínea.

El espacio contempla sistemas de abordaje electrónico, salas de espera más grandes, mejoras en amenidades, señalización intuitiva, techos elevados y estaciones de carga, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cómoda y fluida para los pasajeros.

“La apertura de este nuevo muelle refleja lo que los clientes pueden esperar de la transformación en curso”, destacó Jim Moses, vicepresidente sénior de Operaciones de la aerolínea en DFW.

Los módulos fueron construidos con tecnología prefabricada: seis estructuras se trasladaron por la zona aérea y se instalaron en el sitio definitivo, donde se integraron sistemas eléctricos, hidráulicos, mecánicos y de seguridad contra incendios antes de su colocación final.

Avance de infraestructura complementaria

También continúa la remodelación del estacionamiento contiguo, que sumará más espacios para atender el incremento de operaciones.

Este proyecto forma parte del programa de inversión DFW Forward, con un presupuesto de $12 mil millones de dólares, considerado uno de los planes de expansión aeroportuaria más ambiciosos de la región.

Conectividad y mejoras operativas

La transformación de International Parkway alcanzó una nueva etapa con la apertura de salidas por el lado derecho hacia las terminales A, B y C, sustituyendo accesos previos y optimizando la circulación vehicular.

Asimismo, se desarrolla una vialidad de 2.65 kilómetros que conectará Rental Car Drive con la carretera estatal 360, fortaleciendo el flujo este-oeste dentro del complejo aeroportuario.

Como parte de las mejoras operativas, se habilitaron nuevas posiciones remotas para aeronaves, con el fin de responder mejor a picos de demanda y agilizar la operación en temporadas de alta actividad.