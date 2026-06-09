¿Crisis en el transporte aéreo?

Puede ser, dado que la guerra en Oriente Medio provocó una caída del 3.4 % en la demanda mundial de pasajeros aéreos en abril de 2026, según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aérea.

Detalló que la capacidad total disminuyó un 2.9 % respecto al año anterior, arrastrada por un desplome del 46.6 % en el mercado de Oriente Medio. No obstante, el impacto no es homogéneo, ya que el interés internacional creció un 1.9 %, y en Norteamérica se mantuvo estable con respecto al año anterior.

Cabe destacar que hubo brillantes desempeños, pues las aerolíneas latinoamericanas registraron un aumento del 8.9 % y las de Asia-Pacífico del 3 %, las africanas experimentaron el 2.2 % con respecto al año anterior, mientras que las europeas presentaron un incremento más moderado del 0.9 %.