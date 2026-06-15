Los 3 mejores aeropuertos en tránsito

Esta es una miniguía esencial para elevar la experiencia del viajero en tránsito y optimizar de forma inteligente un viaje.

Las conexiones prolongadas ya no representan un problema para el turismo de larga distancia debido a las millonarias inversiones que las terminales aéreas realizan en hospitalidad, gastronomía y áreas de bienestar.

El Índice Mundial de AirHelp 2026 clasifica las 50 terminales más concurridas analizando doce criterios: evalúa desde el número de salas VIP y sus precios, hasta los vuelos diarios, la comodidad para dormir basada en Sleeping in Airport Reviews, la presencia de duchas, cajeros y cabinas de sueño, además del Wi-Fi, volumen de restaurantes, tarifas de comida y la percepción general del recinto, generando una nota máxima de 10 puntos.

Escalas top

Descubre a los tres aeropuertos líderes indiscutibles para tener una experiencia fuera de serie en escalas.

Changi: Excelencia en Asia

El Aeropuerto Changi de Singapur encabeza este ranking global al obtener una puntuación final de 7.3 sobre 10, consolidando el liderazgo del sudeste asiático en confort aeroportuario.

Este hub destaca especialmente por su infraestructura enfocada al descanso de los pasajeros, logrando una calificación de comodidad para dormir de 4,9/5 puntos. Además, su oferta comercial es masiva y variada, ya que cuenta con un total de 247 restaurantes y cafeterías, complementados con 16 exclusivas salas VIP, servicios de ducha y conectividad Wi-Fi integral que garantizan una estancia placentera a los viajeros en tránsito.

Dubái: Confort y economía

En la segunda posición se ubica el Aeropuerto Internacional de Dubái con una calificación de 6.4 sobre 10, destacándose como un punto de conexión estratégico para las rutas globales. La terminal es una potencia en exclusividad al ofrecer 23 salas VIP, la cifra más alta registrada dentro del top 20 del índice.

Asimismo, equilibra el confort con la rentabilidad, brindando opciones gastronómicas económicas con un precio promedio de comida de $10. 27 dólares, repartidas en más de 50 restaurantes, junto a una nota de 3,0/5 en comodidad para el descanso nocturno.

Atlanta: El gigante americano

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, muy de cerca, aseguró la tercera posición mundial con una nota de 6.2 sobre 0, convirtiéndose en el único representante de Norteamérica dentro del selecto top 10 de AirHelp.

A pesar de su masivo tráfico de pasajeros, el complejo ofrece una experiencia altamente cómoda gracias a sus 165 restaurantes y cafeterías, 18 salas VIP y sistemas de Wi-Fi. La terminal incluye dos duchas para refrescar a los usuarios y una puntuación de 3,4/5 en bienestar para dormir.

La correcta selección de las terminales en conexión mejora drásticamente la experiencia del viajero y transforma las escalas en una experiencia más de las travesías.