Nuevas restricciones de visa en Estados Unidos: ¿Cuáles son y a quiénes aplica?

Estados Unidos anunció una nueva política de restricciones de visa dirigida a extranjeros responsables o cómplices de delitos cibernéticos y actividades criminales cometidas a través de internet.

La medida forma parte de la estrategia del gobierno estadounidense contra redes que operan estafas digitales, fraudes financieros y casos de sextorsión desde otros países.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que esta política permitirá negar el acceso al país a personas vinculadas con estos delitos. Algunos familiares directos también podrían quedar sujetos a las nuevas disposiciones, de acuerdo con la evaluación que realice el Departamento de Estado en cada caso.

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¿A quiénes aplican las restricciones de visa?

Las restricciones de visa no se dirigen a turistas comunes ni a todos los ciudadanos de un país específico. La política se enfoca en extranjeros que participen, colaboren o faciliten delitos cibernéticos.

Entre las actividades señaladas aparecen las estafas de inversión por internet, el fraude financiero, la suplantación de identidad y la sextorsión. Esta última consiste en amenazar a una persona con difundir imágenes o información íntima para exigirle dinero u otros beneficios.

La medida también puede alcanzar a quienes brindan apoyo financiero, tecnológico u operativo a las redes criminales. El gobierno estadounidense no informó una lista pública de nacionalidades o individuos afectados, por lo que la aplicación dependerá de investigaciones y decisiones consulares.

¿Por qué Estados Unidos adoptó esta política?

La nueva disposición se relaciona con una orden ejecutiva firmada el 6 de marzo de 2026 por el presidente Donald Trump.

El documento pidió a distintas agencias revisar sus herramientas diplomáticas, judiciales y técnicas para combatir organizaciones criminales transnacionales dedicadas al fraude y otros delitos digitales.

¿Qué cambia para quienes desean viajar a Estados Unidos?

Para la mayoría de los solicitantes, el proceso de visa mantiene sus requisitos habituales. La nueva política no representa una prohibición general de viajes ni modifica de forma automática las visas de turismo, estudios o negocios.

Sin embargo, las autoridades consulares podrán rechazar solicitudes cuando determinen que una persona participó o colaboró en delitos cibernéticos. Una visa vigente tampoco garantiza la entrada, ya que la decisión final corresponde a los oficiales migratorios en el puerto de llegada.

Las personas que tramiten una visa deben proporcionar información verdadera y completa. Ocultar antecedentes, presentar documentos falsos o mentir durante la entrevista puede generar una negativa y otras consecuencias migratorias.