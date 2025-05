“Nos debemos a los agentes de viajes”, Mauricio Bustamante, CEO de NAO Travel Collection 

“Todos nuestros recursos van al B2B, no van al consumidor final. Nuestra función es ayudarlos a traer más clientes a sus agencias. Nos debemos a los agentes de viajes”, puntualizó contundente Mauricio Bustamante, CEO de la prestigiada NAO Travel, durante sensacional encuentro llamado The Best of NAO Travel Collection, realizada en su tercera edición.

Con esta visión, NAO se mantiene como un operador enfocado 100 % en el canal de agencias de viajes, brindando catálogos especializados en cruceros, lujo y herramientas digitales que impulsan la productividad.

Katia Barrera, Ruth Leal, Sara Gomezortigoza, Mauricio Bustamante, Itzel Valdés, José Roncero y Frank Medina Lorenzo Salsamendi y Mauricio Bustamante Frank Medina y Mauricio Bustamante Francisco Bravo, Ofelia Ortiz y Frank Medina Lorenzo Salsamendi y su equipo Intermex Francisco Bravo, Mary Carmen Reyna, Lupita Gómez y Yósel Villanueva Gomezortigoza Mauricio González y Mauricio Bustamante Mauricio Bustmante, Illeana Zamora, Lourdes Croskey y Francisco Bravo Ruth Leal, Manlio Carpizo y Fernanda Basurto Ruth Leal, Graciela Abud, Edith Aguilar y Rodolfo Curiel Lourdes Croskey, Illeana Zamora, Esther Pujol, Francisco Bravo, Lupita Gómez, Ruth Leal y Mary Carmen Reyna

The Best, se consolida como un encuentro para los profesionales de los viajes. Se trata de una serie de capacitaciones, presentaciones y networking en un lugar sede, siendo esta vez en el Paradisus by MELIA Playa del Carmen.

Durante esta edición, NAO Travel no solo reafirmó su compromiso con las agencias, sino que ofreció un espacio íntimo para fortalecer relaciones comerciales, descubrir nuevas herramientas de venta y conocer de primera mano los productos y destinos de sus más de 30 socios estratégicos. Reuniendo a más de 130 de los agentes de viajes más destacados del país, seleccionados entre más de 500 agencias.

Además del enfoque comercial, el evento sirvió como plataforma para agradecer y reconocer el esfuerzo de quienes hacen crecer esta industria. “La idea de esta Convención es premiar el trabajo de los mejores agentes de viajes y darles herramientas reales para que sigan siendo exitosos”, comentó Bustamante.

The Best of NAO: grandes patrocinadores

Durante cuatro días, se presentaron seminarios con cruceros, asistencias al viajero, destinos, aerolíneas y más. La cena de clausura, con Frank Medina, líder encargado de posicionar Norwegian Cruise Line en el mercado latino como anfitrión, permitió aprender más de este grupo de navieras, con productos ideales para cada viajero, desde los cruceros de Norwegian, el lujo de Regent Seven Seas y la oferta gastrónomica de Oceania.

Bustamente comentó a INVERTOUR que para NAO, el reto es siempre ofrecer lo mejor: “Hoy al estar en Playa del Carmen buscamos que siempre sea un mejor hotel, que vengan los mejores socios de negocio, que sea muy relevante para los agentes de viajes y gracias a Dios se ha logrado este año.”

Uno de los grandes anuncios del evento fue el lanzamiento de una campaña solidaria junto a la fundación Funfai, destinada a ayudar a niños cuyos padres están en prisión a cumplir su sueño de conocer la playa. Por cada reservación realizada durante mayo y junio, tanto la agencia como NAO Travel donarán una cantidad cada uno para hacer posible este viaje en septiembre. Esta acción refleja el compromiso social de la empresa y su deseo de retribuir a la comunidad.

Además de las novedades en productos y herramientas, The Best of NAO Travel Collection también sirvió como escaparate para que los socios estratégicos, que fueron cuidadosamente seleccionados por su alto nivel de producción y compromiso con las agencias, compartieran sus propuestas más atractivas. Estos aliados, muchos de ellos patrocinadores del evento, demostraron que siguen apostando por el canal tradicional: los agentes de viajes.