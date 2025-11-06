Oceania Cruises invita a su crucero Vuelta al Mundo 2027

Oceania Cruises, reconocida a nivel mundial por su excelencia en gastronomía y su oferta de destinos exclusivos, presentó su esperado crucero Vuelta al Mundo 2027, una experiencia diseñada para descubrir el planeta a bordo del lujoso Oceania Vista. Este viaje global ofrece distintas modalidades que se adaptan al estilo de cada viajero, con itinerarios que van desde 127 días hasta la versión completa de 244 días, divididos en 17 segmentos de entre 9 y 20 días.

El recorrido incluirá más de 125 puertos en 53 países, con escalas en América, Oceanía, Asia, África y Europa. Cada tramo del viaje fue planeado para reflejar la filosofía Your World. Your Way® de Oceania Cruises, que permite a los huéspedes personalizar su travesía y elegir los destinos, actividades y experiencias gastronómicas que más se ajusten a su estilo.

Durante el trayecto, los pasajeros podrán navegar desde los paisajes tropicales de la Polinesia Francesa hasta los impresionantes puertos de Europa, pasando por ciudades dinámicas de Asia y las costas soleadas de América del Norte. El itinerario ofrece la posibilidad de conocer culturas, sabores y tradiciones locales con la comodidad y el lujo que distinguen a la naviera.

Jason Montague, director de la división de lujo de Oceania Cruises, explicó que el crucero “Vuelta al Mundo” fue pensado para quienes buscan explorar el planeta con estilo, pero también para quienes prefieren itinerarios más cortos y accesibles. Cada segmento mantiene los mismos estándares de servicio, calidad culinaria y experiencias inmersivas que caracterizan a la marca.

¿Qué hay en Oceania Vista?

A bordo del Oceania Vista, los viajeros encontrarán camarotes con balcón, amplios espacios y una atención personalizada con una proporción líder en la industria de dos tripulantes por cada tres huéspedes. Además, un chef por cada ocho pasajeros garantiza una experiencia culinaria excepcional en los cuatro restaurantes de especialidades incluidos: Toscana, de cocina italiana; Red Ginger, con sabores panasiáticos; Jacques, dedicado a la gastronomía francesa; y Polo Grill, especializado en cortes y mariscos.

La oferta se complementa con el Centro Culinario, donde los pasajeros pueden tomar clases prácticas de cocina, y el Espacio de Artistas, que imparte talleres de arte y conferencias. También destaca el Aquamar Spa + Centro de Vitalidad, ideal para relajarse durante los días de navegación.

Con capacidad para 1 mil 200 pasajeros, el Oceania Vista ofrece los camarotes estándar más amplios en alta mar, con 291 pies cuadrados de superficie promedio. Los huéspedes pueden disfrutar de ocho bares y salones, experiencias de maridaje de vino y comida como la Selección del Sommelier o los Almuerzos de Maridaje Gérard Bertrand, así como miles de excursiones en tierra para grupos pequeños centradas en la cultura, el arte y la gastronomía local.

El crucero Vuelta al Mundo 2027 de Oceania Cruises representa una oportunidad única para recorrer los destinos más emblemáticos del planeta con el confort de un hotel flotante, una atención personalizada y una propuesta gastronómica que convierte cada escala en una nueva experiencia sensorial.