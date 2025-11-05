Royal Caribbean enciende el verano 2027 con su nueva y atrevida oferta europea

Royal Caribbean encendió el verano al anunciar su programación de vacaciones europeas 2027, con la que promete marcar un nuevo rumbo en la industria naviera. La compañía ofrecerá a las familias la oportunidad de explorar lo mejor del continente con nuevas aventuras y destinos emblemáticos.

El anuncio incluye el nuevo Royal Beach Club Santorini, que combina las impresionantes playas de la icónica isla griega con experiencias exclusivas. Además, marca el regreso del Legend of the Seas al continente, ofreciendo a las familias una selección de aventuras inolvidables por destinos de ensueño en todo el Mediterráneo.

«Siempre buscamos nuevas formas para que nuestros huéspedes vivan la experiencia del destino. Santorini es un lugar ideal, donde sabemos que los clientes buscan vistas impresionantes, fotos extraordinarias, excelente comida griega y el servicio espectacular por el que Royal Caribbean es reconocido», expresó Jay Schneider, director de innovación de productos de Royal Caribbean.

Royal Caribbean amplia su temporada europea

Desde las costas mediterráneas, llenas de historia, hasta las maravillas naturales del norte de Europa, los viajeros pueden elegir entre escapadas cortas y aventuras más largas, de 2 a 9 noches, con salidas desde Barcelona (España); Roma y Rávena (Italia); Atenas (El Pireo, Grecia); y Southampton (Inglaterra).

La temporada incluye cruceros como el Mariner of the Seas, que debuta en Southampton, y el Brilliance of the Seas, que zarpa desde Rávena con escalas en soleados destinos nuevos como Oporto (Leixões), Portugal, y Tánger, Marruecos.

Para los aventureros a bordo de Brilliance, Rhapsody y Odyssey of the Seas, el nuevo Royal Beach Club Santorini será el complemento perfecto para pasar un día inolvidable. La jornada combina la exploración de los tesoros de Santorini, como Oia y Fira, con acceso a las impresionantes playas del club, cabañas, auténtica gastronomía local y mucho más.

Aquí las familias podrán disfrutar de una amplia gama de sabores, desde asadores hasta sushi, y vivir noches inolvidables con espectáculos asombrosos, música en vivo y una variedad de bares y lugares de moda.

Lo más destacado de Europa 2027

Leyenda de los Mares – Desde Barcelona y Roma

El Legend of the Seas regresa al Mediterráneo ofreciendo vacaciones de 7 noches por Francia, Italia y España. En el barco, los huéspedes disfrutan de 28 opciones gastronómicas, incluyendo el Royal Railway – Legend Station y el Hollywoodland Supper Club, así como el nuevo espectáculo “Charlie y la Fábrica de Chocolate”. Además, cuenta con atracciones como el mayor parque acuático en alta mar, Crown’s Edge y siete piscinas con vistas al océano.

Marinero de los mares – Desde Southampton

Los viajeros pueden elegir entre escapadas de 2 a 9 noches, incluyendo las primeras visitas del Mariner, con paradas en destinos como Oporto, los fiordos noruegos, Copenhague y Sevilla. A bordo, el barco ofrece diversión para todos: toboganes acuáticos, Royal Escape Room y espectáculos sobre hielo, además de una variada oferta culinaria que incluye Jamie’s Italian, Chops Grille y Johnny Rockets.

Rhapsody of the Seas – desde Atenas (El Pireo), Grecia

El Rhapsody of the Seas vuelve con vacaciones de 7 noches a destinos como Tánger, Bodrum, Estambul, Mykonos y Santorini, incluyendo visitas al nuevo Royal Beach Club Santorini y pernoctaciones en Estambul o Alejandría. A bordo del navío, los pasajeros disfrutan de espectáculos acrobáticos, rocódromo y el relajante Solarium, combinando aventuras en tierra y en el mar.

Brilliance of the Seas – Desde Rávena

El Brilliance of the Seas invita a explorar el Mediterráneo en aventuras de 7 noches por Grecia, Croacia y la costa adriática, incluyendo el Royal Beach Club Santorini, los paseos de Split y los fiordos de Montenegro. Durante el crucero, los tripulantes disfrutan del Centrum, la gastronomía de Chops Grille e Izumi, y pueden relajarse en el R Bar o en Vintages.

Explorer of the Seas – Desde Barcelona, ​​Roma, Rávena y Atenas

El Explorer of the Seas regresa con viajes de 7 noches por Italia, Francia, España, Croacia, Montenegro y las islas griegas, incluyendo paradas en Dubrovnik, Provenza y Atenas. En el barco, los turistas disfrutan de FlowRider, rocódromo, pista de hielo, piscinas y jacuzzis, así como de la gastronomía de Giovanni’s Table, Izumi y Windjammer, y espectáculos en el Palace Theatre y música en vivo en el Schooner Bar.

Odyssey of the Seas – Desde Roma

El Odyssey of the Seas ofrece vacaciones de 7 noches por las islas griegas, Éfeso y Nápoles, incluyendo el Royal Beach Club Santorini. Los pasajeros podrán disfrutar de playas, ruinas antiguas y aventuras a bordo como North Star y SeaPlex, además de gastronomía internacional y entretenimiento de alta tecnología en Two70.

Las reservas para la temporada europea 2027 ya están abiertas para los miembros de Crown & Anchor Society a través de la página oficial, antes de la apertura oficial programada para el jueves 30 de octubre.