Norwegian Aqua inicia la temporada invernal de cruceros por el Caribe

Norwegian Cruise Line (NCL) inauguró la temporada invernal de cruceros con la llegada del Norwegian Aqua a su nuevo puerto base en Miami. Tras su primera etapa de navegación hacia las Bermudas desde Nueva York, el innovador barco comienza una nueva aventura por el Caribe y Las Bahamas, con itinerarios disponibles hasta abril de 2026.

El presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Harry Sommer, destacó que Miami, donde se fundó la compañía, continúa siendo un punto clave para su historia y expansión. Con la llegada del Norwegian Aqua, NCL refuerza su presencia en la región y ofrece a los viajeros una oportunidad de disfrutar vacaciones tropicales con múltiples actividades, espectáculos y opciones gastronómicas a bordo, además de paradas en destinos paradisíacos como Great Stirrup Cay, la isla privada de la naviera.

Durante esta temporada, el barco realizará viajes de siete días con escalas en Puerto Plata (República Dominicana), Santo Tomás (Islas Vírgenes de Estados Unidos), Tórtola (Islas Vírgenes Británicas) y Great Stirrup Cay, que a finales de 2025 contará con un nuevo muelle, una piscina de más de 2,600 metros cuadrados y una zona infantil de juegos acuáticos. Posteriormente, entre octubre de 2026 y abril de 2027, volverá a Miami para recorrer el Caribe Oriental y Occidental, visitando nuevamente la isla con su futuro parque acuático Great Tides Waterpark, de casi seis acres.

Características del Norwegian Aqua

El Norwegian Aqua representa una nueva generación de embarcaciones dentro de la flota de NCL. Con un aumento del 10 % en tamaño y capacidad respecto a sus barcos gemelos, Norwegian Prima y Norwegian Viva, ofrece una combinación de tecnología, confort y entretenimiento.

Entre sus principales atractivos destaca la Aqua Slidecoaster, la primera montaña rusa híbrida y tobogán acuático del mundo, con dos rutas distintas que recorren tres cubiertas. También incluye el Glow Court, un espacio deportivo con piso LED que durante el día alberga actividades interactivas y por la noche se transforma en una discoteca.

El barco cuenta con 17 restaurantes, 18 bares y una oferta de espectáculos que incluye “Revolution: A Celebration of Prince” y “Elements: The World Expanded”. Los huéspedes pueden relajarse en el Vibe Beach Club, disfrutar tratamientos en el Mandara Spa, o explorar su amplia terraza con vista al mar.

Con tarifas desde $249 USD por persona para travesías de tres días y $499 USD para recorridos de siete, el Norwegian Aqua promete una experiencia completa por el Caribe, combinando descanso, aventura y hospitalidad de clase mundial.

Para obtener más información sobre la flota y los itinerarios internacionales de Norwegian Cruise Line, o para reservar un crucero, contacta a un agente de viajes o llama al 888-NCL-CRUISE (625-2784) o visita ncl.com.