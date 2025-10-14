Princess Cruises celebra el viaje inaugural del Star Princess, su nuevo barco de clase Spher

Princess Cruises celebró el primer recorrido del Star Princess, su más reciente incorporación a la clase Sphere, con una travesía de 11 días por el Mediterráneo Occidental, partiendo desde Barcelona.

Fiel a la tradición de la marca —que combina innovación, elegancia y un servicio cálido que conecta a los viajeros con el mundo y entre sí—, el reluciente navío zarpa como la decimoséptima joya de la flota.

“El Star Princess brilla con luz propia como uno de los barcos más grandes y deslumbrantes que hemos construido, y nos enorgullece dar la bienvenida a nuestros primeros pasajeros en esta travesía inaugural”, declaró Gus Antorcha, presidente de Princess Cruises.

El itinerario incluye paradas en destinos destacados como Marsella, Roma (Civitavecchia), Nápoles, Sicilia, Cartagena (España) y Gibraltar, antes de regresar a la ciudad condal.

“Le deseamos mucho éxito a nuestro capitán, oficiales y tripulación: que sus travesías sean seguras, sus atardeceres inolvidables y que el Star Princess brille, como su nombre lo promete, en el cielo y en los mares”, agregó Antorcha.

Tras su recorrido mediterráneo, el barco cruzará el Atlántico antes de debutar en Fort Lauderdale, donde comenzará su temporada en el Caribe. La ceremonia oficial de nombramiento está prevista para el 6 de noviembre de 2025, marcando su estreno como el barco más moderno y lujoso de la naviera en esta región.

«Desde liderar la construcción en el astillero Monfalcone hasta ver a nuestra increíble tripulación guiando este barco en su primera ruta con nuestros invitados a bordo, este momento es un verdadero honor para mí», expresó el capitán Gennaro Arma. «Invitamos cordialmente a todos a experimentar el servicio extraordinario que distingue a Princess».

¿Cómo es el Star Princess?

Princess Cruises destacó que el buque, de 177 mil 800 toneladas, tiene capacidad para 4 mil 300 pasajeros y cuenta con 30 restaurantes y bares, opciones de entretenimiento de alto nivel y alojamiento de lujo.

Entre sus principales características se destacan:

Alojamiento premium : Con más de mil 500 camarotes con balcón, los pasajeros disfrutan de vistas panorámicas desde la privacidad de su habitación. Incluye suites exclusivas, minisuites y camarotes de la Colección Sanctuary, con acceso a zonas privadas y comodidades especiales.

: Con más de mil 500 camarotes con balcón, los pasajeros disfrutan de vistas panorámicas desde la privacidad de su habitación. Incluye suites exclusivas, minisuites y camarotes de la Colección Sanctuary, con acceso a zonas privadas y comodidades especiales. Piazza panorámica : Un distintivo de la naviera, esta plaza elevada a bordo ofrece vistas de 360° desde una esfera de vidrio, convirtiéndose en un punto de encuentro ideal para socializar, cenar o disfrutar de espectáculos, tanto de día como de noche.

: Un distintivo de la naviera, esta plaza elevada a bordo ofrece vistas de 360° desde una esfera de vidrio, convirtiéndose en un punto de encuentro ideal para socializar, cenar o disfrutar de espectáculos, tanto de día como de noche. Oferta gastronómica de primer nivel : La experiencia culinaria incluye 30 opciones con menús creados por chefs reconocidos, ingredientes de alta gama y espacios únicos como el pub irlandés O’Malley’s, ahora ampliado, y Love by Britto, un restaurante boutique con diseño del artista Romero Britto.

: La experiencia culinaria incluye 30 opciones con menús creados por chefs reconocidos, ingredientes de alta gama y espacios únicos como el pub irlandés O’Malley’s, ahora ampliado, y Love by Britto, un restaurante boutique con diseño del artista Romero Britto. Colección de bebidas Love Line : Una exclusiva selección de vinos y licores premium —con y sin alcohol— firmados por celebridades como Camila y Matthew McConaughey (Pantalones Organic Tequila), Liev Schreiber (Sláinte Irish Whiskey), Kylie Minogue (No Alcohol Sparkling Rosé), Jason Momoa (MEILI Vodka) y el propio Britto (Love Prosecco).

: Una exclusiva selección de vinos y licores premium —con y sin alcohol— firmados por celebridades como Camila y Matthew McConaughey (Pantalones Organic Tequila), Liev Schreiber (Sláinte Irish Whiskey), Kylie Minogue (No Alcohol Sparkling Rosé), Jason Momoa (MEILI Vodka) y el propio Britto (Love Prosecco). Bienestar y entretenimiento: El barco ofrece múltiples espacios para relajación y actividad física, como el Lotus Spa de dos pisos, un gimnasio totalmente equipado, piscinas, áreas de descanso con sombra, pista para correr y una cancha para deportes como pickleball y baloncesto, todo en el SkyDeck con impresionantes vistas al océano.

Nuevas propuestas de entretenimiento a bordo

Entre las novedades de su oferta de entretenimiento, la naviera presentó una serie de propuestas innovadoras diseñadas para sorprender a los pasajeros, entre ellas destacan: