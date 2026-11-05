Noche de las Estrellas 2026: fecha, sedes y actividades gratis en CDMX

La Noche de las Estrellas 2026 regresará el sábado 14 de noviembre con actividades gratuitas en distintos puntos de México. En Ciudad de México, dos de las sedes principales serán Ciudad Universitaria de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional.

La jornada busca acercar la astronomía al público con telescopios, talleres, conferencias, planetarios móviles, música y cultura.

No hace falta ser especialista. La propuesta está pensada tanto para quienes ya siguen temas relacionados con el espacio como para quienes quieren acercarse por primera vez a la observación astronómica.

¿Qué habrá en la Noche de las Estrellas 2026?

En Ciudad Universitaria, lo programado comenzará a las 15:00 horas y terminarán a las 22:00 horas.

La sede estará en Las Islas de la UNAM, donde habrá telescopios para observar el cielo, conferencias con especialistas, talleres interactivos, música y proyecciones en planetarios.

Quienes tengan un telescopio propio también podrán llevarlo para participar en la observación.

¿Y en Ciudad Universitaria?

La edición 2026 tendrá distintos temas relacionados con la historia de la astronomía.

Entre ellos están el 75 aniversario del descubrimiento de la radiación de 21 centímetros del hidrógeno, el 115 aniversario del nacimiento de Paris Pismis y los 20 años de la redefinición del concepto de planeta por parte de la Unión Astronómica Internacional.

También se abordarán los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Además de los temas científicos, el programa contempla cultura y música, lo que convierte la visita en un plan para pasar varias horas dentro del campus.

IPN también tendrá actividades astronómicas

El Instituto Politécnico Nacional será otra de las sedes principales de la Noche de las Estrellas 2026 en la CDMX.

Las actividades se concentrarán en el Planetario Luis Enrique Erro, la explanada de la Unidad Profesional Zacatenco y el Museo Tezozómoc.