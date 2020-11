Pasa una Navidad mágica en Walt Disney World Resort

Comparte











Es momento de planear tu Navidad en Walt Disney World Resort, que está más que listo para recibir a los visitantes. Además, contará con opciones ideales para toda la familia en sus cuatro parques temáticos. Aquí te compartimos algunas de las actividades que podrás disfrutar durante fin de año.

Santa Claus

Este bonachón recorrerá diversas partes del resort, e incluso, para finales de este mes, la Sra. Claus se unirá a él en Disney Springs mientras la adorable pareja hace los preparativos de Noche Buena. Además, a partir del 27 de noviembre, desfilarán en Epcot sobre una carreta tirada por caballos por World Showcase.

Magic Kingdom

El ratón más famoso del mundo liderará “Mickey’s Holiday Cavalcade”, en la cual estará acompañado de sus mejores amigos.

Por la noche, no puedes irte sin ver la maravillosa proyección de luces en el Castillo de la Cenicienta, con efectos que forman mágicos diseños como si se tratara de un caleidoscopio navideño. Es perfecto para tomarte decenas de selfies.

Animal Kingdom

Si eres foodie de corazón, prepárate, porque a partir del 1 de diciembre aquí habrá comida especial, como mousse de queso crema de menta con chocolate blanco. Coincidiendo con el otoño, también se venderán sándwiches de helado de calabaza.

Disney’s Hollywood Studios

Para quienes desean cantar a todo pulmón “Let it go”, podrán disfrutar “For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration”, que incluirá un final inesperado protagonizado por Olaf y canciones de celebración de la temporada.

Por su parte, Minnie Mouse te invita a ser parte de una exquisita experiencia gastronómica en Hollywood & Vine, en la cual se servirán delicados platillos inspirados en las fiestas decembrinas.

Para quienes son fanáticos de las golosinas, podrán adquirir los tradicionales Mickey’s Holiday Cookie, Holiday Whoopie Pie y Olaf’s Snow Flurry, que es un cupcake con crema de vainilla y nieve hecha de azúcar.

