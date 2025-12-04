3 destinos para escaparte al sol y pagando menos

Si tu viaje ideal para el invierno es rodearte de paisajes soleados y alejados del frío, las siguientes propuestas son para ti. De acuerdo con Kayak, estos sitios, ubicados en España, convertirán tus vacaciones de Navidad en una travesía cálida, frente a aguas prístinas y llenas de diversión, pero lo mejor con precios hasta 20 % más bajos que en 2024, en el mismo periodo.

1- Puerto del Rosario, Fuerteventura

Se ha posicionado a la cabeza con vuelos hasta 24 % más baratos. Te alejará de las multitudes y te invitará a adentrarte en sus dunas y playas. Salpicada de arte al aire libre, es como un museo abierto que se puede apreciar en los murales y las más de 100 esculturas, que hay por toda la ciudad. Playa Chica y Playa Blanco no sólo son hermosas, sino que no estarán abarrotadas de turistas, ideales para caminar. Te cautivará por sus famosas Dunas de Corralejo, similares a las del Sahara; se brindan un espectacular paisaje desértico de arena blanca que se funde con sus aguas turquesas.

Además de realizar actividades acuáticas como Windsurf y Kitesurf en la playa de Sotavento, prueba a disfrutar de un paseo en camello. En los Valles de Betancuria se observan impresionantes vistas en el Mirador de las Peñitas. Ve a la Casa Museo de Miguel de Unamuno, recorre el paseo marítimo y visita los históricos hornos de cal, y sumérgete en las fiestas locales en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

2- Arrecife, Lanzarote

Está en el segundo peldaño; por poco, los vuelos los encuentras con un 23 % menos que en 2024. Centrada en una impresionante laguna natural, el Charco de San Ginés. Alberga el Parque Nacional de Timanfaya, que posee espectaculares escenarios volcánicos de aspecto lunar, que fueron creados por erupciones masivas; es Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Te fascinará el Charco de los Clicos, una laguna intensamente verde en un acantilado, que contrasta con el azul del océano y la arena negra, en el pueblo de El Golfo.

Para no perder la forma, anímate a caminar o andar en bicicleta por las singulares rutas volcánicas o navega hasta el archipiélago Chinijo para avistar aves marinas. No dejes de ir a la playa dorada del Papagayo con un mar esmeralda. En La Geria descubre los viñedos donde se plantan las vides en hoyos en la ceniza volcánica negra y degusta el vino Malvasía en una cata. El Museo Internacional de Arte Contemporáneo, que se ubica en una fortaleza del siglo XVIII es otro imprescindible.

3- Las Palmas, Gran Canaria

Se encuentra en el tercer sitio, porque los vuelos han descendido de precio en un 22 %, respecto al 2024. Tiene una esencia muy peculiar por sus playas urbanas salpicadas con un encanto colonial. Te sorprenderá con la Playa de las Canteras, que tiene forma de media luna y es protegida por un arrecife volcánico natural (la Barra); el monolito del Roque Nublo, de 80 metros de altura, que conduce a través de pinos a vistas impresionantes; las dunas escalonadas de Maspalomas, que oscilan como olas doradas, ubicadas junto a una larga playa.

Encontrarás una fastuosa exposición de esculturas de nacimientos de arena en la Playa de las Canteras. Pasea por las calles empedradas de Vegueta, donde se encuentran la casa de Colón y la Catedral de Santa Ana, disfruta de la ruta de las tapas, especialmente los días jueves.