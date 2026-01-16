NAO Travel Collection realiza Trade Show 2026 con grandes novedades

NAO Travel Collection inició el año con muchas buenas nuevas, las cuales dio a conocer en el Trade Show 2026, donde también 18 proveedores mostraron a más de 120 clientes todo lo que ofrecen.

“En este evento queremos brindar herramientas a los agentes de viajes, que en esta ocasión tienen el contacto directo con el producto y acceso de primera mano a todo lo que viene para este 2026. Como operador 100 % B2B, todos nuestros recursos son enfocados a ellos”, dijo a INVERTOUR, el gran anfitrión de este magno evento, Mauricio Bustamante, CEO de NAO Travel Collection

NAO cerró un 2025 de manera espectacular a decir de Bustamante, es por ello que las novedades incluyen:

El catálogo Luxury Collection Trending Travel Experience 2026 que ahora más que actividades se enfocará en itinerarios. Será lanzado en el mes de febrero.

NAO Journeys, son nuevos programas exclusivos, con experiencias, destinos e itinerarios fascinantes.

Guía de cruceros con lo mejor de las navieras más importantes.

Guía de safaris, ya que África es tendencia y será un punto importante para NAO este año.

Nuevo servicio a través de Whatsapp, llamado “Closer than ever”, para cotizaciones, promociones o productos. El número es: 5651 138862.

Anuncio de The Best of NAO, su evento anual con capacitaciones, presentaciones y networking, que será del 12 al 15 de abril.

NAO Club crece y ahora permitirá comprar viajes con sus puntos acumulados.

Novedades de proveedores

Uno a uno, cada proveedor pasó ocho minutos por mesa a dar a conocer sus novedades, atracciones, tarifas, apuestas gastronómicas, itinerarios, así como lanzamientos, por ejemplo: Norwegian Cruise Line tendrá el próximo mes de abril el de su barco LUNA. Princess Cruises, promueve a su barco Star Princess y sus rutas por Alaska, entre otros. Royal Caribbean, como patrocinador, dio a conocer todo lo que tienen para este 2026.

Estos fueron los proveedores que participaron en este Trade Show 2026:

Norwegian Cruise Line

Princess Cruises

Greater Miami & Miami Beach

Celebrity X Cruises

Regent Seven Seas Cruises

Oceania Cruises

Royal Caribbean

Emerald Cruises

Scenic

PONANT

Paul Gauguin Cruises

MSC Cruceros

Crystal

Uniworld

Disney Cruise Line

Silversea

Belize

Riverside

Virgin

Azamara Cruises

«Quiero agradecerles su apoyo, desearles un 2026 lleno de éxitos y decir a nuestros socios comerciales que sigamos juntos en este camino», finalizó Mauricio Bustamante.