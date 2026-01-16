NAO Travel Collection realiza Trade Show 2026 con grandes novedades
NAO Travel Collection inició el año con muchas buenas nuevas, las cuales dio a conocer en el Trade Show 2026, donde también 18 proveedores mostraron a más de 120 clientes todo lo que ofrecen.
“En este evento queremos brindar herramientas a los agentes de viajes, que en esta ocasión tienen el contacto directo con el producto y acceso de primera mano a todo lo que viene para este 2026. Como operador 100 % B2B, todos nuestros recursos son enfocados a ellos”, dijo a INVERTOUR, el gran anfitrión de este magno evento, Mauricio Bustamante, CEO de NAO Travel Collection
NAO cerró un 2025 de manera espectacular a decir de Bustamante, es por ello que las novedades incluyen:
- El catálogo Luxury Collection Trending Travel Experience 2026 que ahora más que actividades se enfocará en itinerarios. Será lanzado en el mes de febrero.
- NAO Journeys, son nuevos programas exclusivos, con experiencias, destinos e itinerarios fascinantes.
- Guía de cruceros con lo mejor de las navieras más importantes.
- Guía de safaris, ya que África es tendencia y será un punto importante para NAO este año.
- Nuevo servicio a través de Whatsapp, llamado “Closer than ever”, para cotizaciones, promociones o productos. El número es: 5651 138862.
- Anuncio de The Best of NAO, su evento anual con capacitaciones, presentaciones y networking, que será del 12 al 15 de abril.
- NAO Club crece y ahora permitirá comprar viajes con sus puntos acumulados.
Novedades de proveedores
Uno a uno, cada proveedor pasó ocho minutos por mesa a dar a conocer sus novedades, atracciones, tarifas, apuestas gastronómicas, itinerarios, así como lanzamientos, por ejemplo: Norwegian Cruise Line tendrá el próximo mes de abril el de su barco LUNA. Princess Cruises, promueve a su barco Star Princess y sus rutas por Alaska, entre otros. Royal Caribbean, como patrocinador, dio a conocer todo lo que tienen para este 2026.
Estos fueron los proveedores que participaron en este Trade Show 2026:
- Norwegian Cruise Line
- Princess Cruises
- Greater Miami & Miami Beach
- Celebrity X Cruises
- Regent Seven Seas Cruises
- Oceania Cruises
- Royal Caribbean
- Emerald Cruises
- Scenic
- PONANT
- Paul Gauguin Cruises
- MSC Cruceros
- Crystal
- Uniworld
- Disney Cruise Line
- Silversea
- Belize
- Riverside
- Virgin
- Azamara Cruises
«Quiero agradecerles su apoyo, desearles un 2026 lleno de éxitos y decir a nuestros socios comerciales que sigamos juntos en este camino», finalizó Mauricio Bustamante.