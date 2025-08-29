NAO Travel Collection celebra su 4to aniversario

Mauricio Bustamante, CEO de NAO Travel Collection, encabezó la celebración de su 4to aniversario, donde desde el principio dejó claro que era un evento entre amigos, más que entre socios.

Luis Javier Gutiérrez, director Comercial de la compañía, se encargó de dar la bienvenida los presentes y de nombrar a los socios que formaron parte del festejo, los cuales son:

Norwegian Cruise Line

Princess Cruises

Royal Caribbean

Holland America

Seabourn

Oceania Cruises

ScenicEmerald Cruises

Celebrity CruisesAzamara Cruises

Viva Cruises

Silver Sea

Terrawind

Uniworld

Itzel Valdés, vicepresidente Asociada de Royal Caribbean Latam y el Caribe, como patrocinador, dio a conocer que la naviera celebró 100 millones de pasajeros y que tuvieron la reciente inauguración del barco Star of the seas.

Mauricio Bustamante Julio Laguna Jr., Ofelia Ortiz, Aramen Zavala, Lily Muñoz, Marcela Sánchez, Mauricio Bustamante, Malinalli Marquina, Dejanira Tapia, Itzel Valdés, Sol Diteos, Manlio Carpizo y Esther Pujol Esther Pujol, Bárbara Karim, Lorenzo Salsamendi, Verónica Esparza y José Luis Marquez Malinalli Marquina, Ofelia Ortiz, Francisco Bravo, Esther Pujol y Julio Laguna Jr. Mauricio Bustamante y Miguel Galicia Vicky Varón y Mauricio Bustamante Gabriela Odriozola, Cuca Odriozola, Isabel Flores y Mauricio Bustamante Manlio Carpizo, Sol Diteos e Itzel Valdés Dejanira Tapia, Estrella Suárez, Mauricio Bustamante, Angie López y Claudia Berrones Jordi Llorens, Miguel Galicia e Iván López

Logros y novedades de NAO Travel Collection

“Más que celebración, esto es un acto de agradecimiento con todos nuestros clientes y socios comerciales, ya que sin ustedes esto no sería posible. La mejor manera para hacerlo es con una venta especial que estamos anunciando con beneficios en todos nuestros productos, créditos a bordo, meses sin intereses”, dijo el CEO.

Visiblemente emocionado, Bustamante mencionó que esta reunión era entre amigos, y un pretexto para compartir y agradecerles. Dio paso a un video que mostró los logros que han tenido en estos cuatro años como una operadora 100 % B2B.

Este 2025 celebraron The Best of NAO Travel Collection con mucho éxito; han tenido récord de ventas y fueron acreedores a premios como Top Producing Tour Partner en Latinoamérica por Virtuoso, Top Producer 2024 de Regent Seven Seas, entre otros.

Entre las novedades mencionó el relanzamiento de NAO Club, con lo cual apoyan a más de mil agentes de viajes registrados, este año han entregado más de $1 millón de pesos en incentivos que pueden canjear con marcas reconocidas.

Viajes con Causa, durante mayo y junio por cada venta realizada con ellos, aportaron $5 dólares y sumó otros $5 para cumplir el sueño de niños de viajar, son de la fundación Funfai.

Están más que felices con la nueva edición de Luxury Collection Trending Travel Experience 2025, una herramienta diseñada para inspirar a los clientes más exigentes con más de 60 opciones alrededor del mundo.

Cruise Pro, la plataforma que permite a las agencias acceder a más de 35 navieras en un solo lugar. Clave para obtener información actualizada y precisa sobre cruceros, facilitando la gestión de reservas y la atención a los clientes. No puede faltar NAO Travel Academy, con nuevos cursos como Quebec, Toronto y Vancouver.

Mauricio Bustamante contó con mucho entusiasmo que tuvo la oportunidad de ir con dos de sus pequeñas hijas al barco Star of the Seas, con lo cual comprobó la importancia de los viajes en la vida y de los agentes en la creación de sueños. Por ello, buscan estar siempre cerca.

Yolanda Núñez, Vicky Olguín, Aída Bazaldúa, Elizabeth Velez, Malinalli Marquina, Agostina Marona y Adriana Hernández Jorge Garay, Mauricio Bustamante y Paula Nava Javier Caballero, Lily Muñoz y Aramen Zavala Salvador Espinosa, Itzel Valdés y Daniel Müller Luis Javier Gutiérrez, Fernanda Basurto, Dejanira Tapia, Édgar Cañas Vicky Varón y Mauricio Bustamante Adriana Hernández, Agostina Marona y Luis Elizalde Fernanda Basurto y Manlio Carpizo Susy Torres, Alma Alanis, Alejandra del Valle, Fernando Cruz, Mónica López Itzel Valdés, Salvador Espinosa, Adriana Holguín

Promociones imperdibles

Las promociones de aniversario que pueden revisar son relevantes, por ejemplo: 6 meses sin intereses con Princess Cruises; $1 mil 400 MXN en NAO Club con Royal Caribbean; $6 mil MXN de Cashback con Norwegian Cruise Line. Todas las puedes encontrar en este enlace.

Con todo su equipo, Mauricio Bustamante brindó y agradeció por este cumpleaños porque “Juntos no llegamos más lejos, juntos llegamos mejor, porque el éxito es el equipo, de clientes, socios y trabajo. Esperamos llegar a muchos años más”, finalizó y detalló que tendrán otros festejos en León y Monterrey.

El evento de este 4to aniversario se llevó a cabo en un parque de entretenimiento, donde los invitados pudieron disfrutar y divertirse. Y por supuesto Mauricio Bustamante estuvo acompañado de todo su gran equipo de trabajo, gracias a los cuales NAO hoy es un hit. ¡Feliz Cumpleaños NAO!