NAO Travel Collection celebra su 4to aniversario
Mauricio Bustamante, CEO de NAO Travel Collection, encabezó la celebración de su 4to aniversario, donde desde el principio dejó claro que era un evento entre amigos, más que entre socios.
Luis Javier Gutiérrez, director Comercial de la compañía, se encargó de dar la bienvenida los presentes y de nombrar a los socios que formaron parte del festejo, los cuales son:
- Norwegian Cruise Line
- Princess Cruises
- Royal Caribbean
- Holland America
- Seabourn
- Oceania Cruises
- ScenicEmerald Cruises
- Celebrity CruisesAzamara Cruises
- Viva Cruises
- Silver Sea
- Terrawind
- Uniworld
Itzel Valdés, vicepresidente Asociada de Royal Caribbean Latam y el Caribe, como patrocinador, dio a conocer que la naviera celebró 100 millones de pasajeros y que tuvieron la reciente inauguración del barco Star of the seas.
Logros y novedades de NAO Travel Collection
“Más que celebración, esto es un acto de agradecimiento con todos nuestros clientes y socios comerciales, ya que sin ustedes esto no sería posible. La mejor manera para hacerlo es con una venta especial que estamos anunciando con beneficios en todos nuestros productos, créditos a bordo, meses sin intereses”, dijo el CEO.
Visiblemente emocionado, Bustamante mencionó que esta reunión era entre amigos, y un pretexto para compartir y agradecerles. Dio paso a un video que mostró los logros que han tenido en estos cuatro años como una operadora 100 % B2B.
Este 2025 celebraron The Best of NAO Travel Collection con mucho éxito; han tenido récord de ventas y fueron acreedores a premios como Top Producing Tour Partner en Latinoamérica por Virtuoso, Top Producer 2024 de Regent Seven Seas, entre otros.
Entre las novedades mencionó el relanzamiento de NAO Club, con lo cual apoyan a más de mil agentes de viajes registrados, este año han entregado más de $1 millón de pesos en incentivos que pueden canjear con marcas reconocidas.
Viajes con Causa, durante mayo y junio por cada venta realizada con ellos, aportaron $5 dólares y sumó otros $5 para cumplir el sueño de niños de viajar, son de la fundación Funfai.
Están más que felices con la nueva edición de Luxury Collection Trending Travel Experience 2025, una herramienta diseñada para inspirar a los clientes más exigentes con más de 60 opciones alrededor del mundo.
Cruise Pro, la plataforma que permite a las agencias acceder a más de 35 navieras en un solo lugar. Clave para obtener información actualizada y precisa sobre cruceros, facilitando la gestión de reservas y la atención a los clientes. No puede faltar NAO Travel Academy, con nuevos cursos como Quebec, Toronto y Vancouver.
Mauricio Bustamante contó con mucho entusiasmo que tuvo la oportunidad de ir con dos de sus pequeñas hijas al barco Star of the Seas, con lo cual comprobó la importancia de los viajes en la vida y de los agentes en la creación de sueños. Por ello, buscan estar siempre cerca.
Promociones imperdibles
Las promociones de aniversario que pueden revisar son relevantes, por ejemplo: 6 meses sin intereses con Princess Cruises; $1 mil 400 MXN en NAO Club con Royal Caribbean; $6 mil MXN de Cashback con Norwegian Cruise Line. Todas las puedes encontrar en este enlace.
Con todo su equipo, Mauricio Bustamante brindó y agradeció por este cumpleaños porque “Juntos no llegamos más lejos, juntos llegamos mejor, porque el éxito es el equipo, de clientes, socios y trabajo. Esperamos llegar a muchos años más”, finalizó y detalló que tendrán otros festejos en León y Monterrey.
El evento de este 4to aniversario se llevó a cabo en un parque de entretenimiento, donde los invitados pudieron disfrutar y divertirse. Y por supuesto Mauricio Bustamante estuvo acompañado de todo su gran equipo de trabajo, gracias a los cuales NAO hoy es un hit. ¡Feliz Cumpleaños NAO!