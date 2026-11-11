Museo de Pérgamo reabre en 2027: fecha, salas y obras que podrás ver en Berlín

El Museo de Pérgamo, uno de los recintos más visitados de Berlín y una de las principales atracciones de la Isla de los Museos, volverá a recibir visitantes el 4 de junio de 2027 después de más de tres años de cierre.

La reapertura será parcial. Tras un proceso de reforma que se extendió durante 12 años, el público podrá entrar a dos de las tres alas: la central y la norte.

El museo forma parte de la Isla de los Museos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y conserva piezas relacionadas con civilizaciones de Europa y Medio Oriente.

¿Qué podrá verse en el Museo de Pérgamo?

El Museo de Pérgamo está dividido en tres grandes áreas: la Colección de Antigüedades Clásicas, el Museo de Oriente Próximo y el Museo de Arte Islámico.

Con la reapertura de 2027 volverán las exposiciones de la Colección de Antigüedades Clásicas y del Museo de Arte Islámico.

Entre las piezas principales estará el Altar de Pérgamo, reconstrucción en mármol de un edificio griego del siglo II a.C. que incluye frisos dedicados a la Gigantomaquia y a la historia de Télefo.

Podrá verse el Mosaico de Hefestión, elaborado con alrededor de un millón de piedras, así como la Sala de Alepo, con revestimientos de madera creados entre 1601 y 1603.

Otra pieza será la Cúpula de la Alhambra, un techo de madera tallada fechado en 1320 y procedente de la Torre de las Damas de Granada.

La Fachada de Mschatta, originaria de Jordania, también formará parte del recorrido.

¿Qué seguirá cerrado?

El ala sur permanecerá en obras y su reapertura está prevista hasta 2037.

En esa zona se encuentran piezas como la Puerta del Mercado de Mileto, la Puerta de Ishtar y la Vía Procesional de Babilonia.

Además, continúa el desarrollo del llamado Paseo Arqueológico, un espacio subterráneo que conectará el Museo de Pérgamo con el Museo Bode, el Nuevo Museo y la Galería James Simon.

Los boletos para la reapertura saldrán a la venta a partir de diciembre de 2026. Por ahora, todavía no se ha anunciado el precio de entrada.