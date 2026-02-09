¡Exclusiva cena! Ofrece Destination British Columbia a un selecto grupo de tour operadores mexicanos

En una exclusiva y exacta cena, Destination British Columbia ofreció una experiencia culinaria junto con el chef Miguel Sánchez Navarro, a tour operadores mexicanos, para dar a conocer parte de su oferta gastronómica, vinos y más. Acompañados también de socios de Destination Vancouver, y por supuesto, INVERTOUR como único medio.

Meredith Moll, de desarrollo de mercados en Destination BC, agradeció a los presentes por la hospitalidad y todas las ideas que han compartido con el equipo. Presentó Rainforest to Rockies, “un icónico viaje por carretera desde la costa, la selva tropical templada de la costa, a través de la provincia, hasta las Montañas Rocosas y nuestros vecinos de Alberta. Hay muchísimo que ver y hacer en el camino”, dijo.

Asimismo, habló de Valleys & Vineyards, que abarca los valles de Okanagan y Similkameen. Desde los contornos dorados del único pequeño desierto de Canadá hasta las ondulantes colinas, los fértiles huertos y los extensos lagos como Okanagan y Osoyoos, este es un lugar donde el entorno natural inspira y enriquece.

En Syilx Okanagan, el agua es de suma importancia, hay más de 200 bodegas y prósperas comunidades agrícolas, quienes han construido sus medios de vida en torno a la abundancia de la tierra.

Esta cena fue una razón para relajarse y disfrutar de la gastronomía del centro-sur de la provincia, y ojo, con vinos que solo se pueden probar en la región.

Daniela Santibáñez, Meredith Moll, Mónica Leeck, Ana Vázquez, Krista Alcazar y Magda Bermea Bibiana Saucedo, Krista Alcazar, Gina Frausto, Ana Vázquez, Israel Gómez, Magda Bermea, Vivian Bringas, Meredith Moll, Abraham Pérez, Sergio Vargas, Estefany Olivera, Javier Galicia, Mónica Leeck, Miguel Galicia, Daniela Santibáñez, Pierre Sondag, Dasia Herrera, Lizbeth Cruz y Alfredo González Krista Alcazar, Ana Vázquez y Miguel Galicia Pierre Sondag y Meredith Moll Mónica Leeck y Gina Frausto Lizbeth Cruz y Abraham Pérez Miguel Sánchez Navarro Israel Gómez y Mónica Leeck Vivian Bringas y Estefany Olivera Alfredo González, Dasia Herrera y Sergio Vargas

Experiencia culinaria

Miguel Sánchez Navarro, fue el chef encargado de preparar esta experiencia para lo cual se inspiró en la cocina asiática y francesa: “Todo como una reconstrucción de ideas, recetas o elementos que aparecen en la cocina, sobre todo de esa zona, pero aplicándola al ingrediente mexicano”.

Los platillos incluyeron: Ensaladilla de cangrejo con mantequilla y cebollin; Camarón azul templado, esferas de pepino, yuzu, algas, brotes y shiso.

Así como huachinango confitado, emulsión de moluscos y riesling; Ragú de venado, con vinos Haywire Pinot Gris, Mission Hill Chardonnay, Quail’y Gate Riesling y Black Sage Cobernet Souvignon.