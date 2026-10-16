El Endeavour toma contacto en el California Science Center
Si te gustan las aventuras espaciales, esta noticia es para ti, por fin el transbordador Endeavour tendrá un hogar permanente donde podrá ser apreciado. Conoce todos los detalles.
A partir del 13 de noviembre tendrá una nueva ubicación en el Samuel Oschin Air and Space Center. Su arribo cierra tres décadas de planificación y eleva al museo a la categoría de centro de aprendizaje científico de relevancia global.
Para albergarlo, se realizó una ampliación de 200 mil pies cuadrados, es decir, casi duplica el espacio de exposiciones y concentra en un solo edificio tres galerías de varios niveles: la Galería Samuel Oschin, la Galería de Aviación Korean Air y la Galería Espacial Kent Kresa, dedicadas al transbordador, a la aviación y al espacio. Más de cien piezas únicas y un centenar de nuevas estaciones interactivas convierten la visita en una experiencia inmersiva salpicada de ciencia, tecnología e ingeniería.
El corazón del centro
Por supuesto, la nueva estrella del recinto es el Endeavour, de 60 mentiros de altura, en posición vertical, listo para el despegue, acompañado de sus propulsores reales y del tanque externo ET-94; el último de su tipo que se conserva. Esta imagen, imposible de reproducir en la mayoría de museos del planeta, genera un fuerte atractivo.
La puesta en escena no es decorativa: es una reconstrucción fiel de lo que fue un sistema de lanzamiento completo. Pocas veces un museo logra reunir piezas de esta magnitud en una sola sala. Jeffrey Rudolph, presidente y director ejecutivo del centro, lo resume: es un sueño largamente anhelado y la mayor plataforma hasta la fecha para estimular la curiosidad e inspirar el aprendizaje científico.
Para planificar
La entrada general al California Science Center es gratuita. Sin embargo, se sugiere reservar, ya que se espera una gran afluencia y es indispensable contar con ella para el ingreso. Las reservas anticipadas arrancarán el 21 de octubre a través del sitio web oficial californiasciencecenter.org/visit/get-reservations-tickets o llamando al 213-744-2019. Es posible realizar hasta 19 reservas individuales para un mismo horario.
Es una excelente opción para chicos y grandes. Se ubica en el histórico Exposition Park, justo al oeste de la autopista Harbor (110), en el 700 Exposition Park Drive, Los Ángeles. Abierto todos los días de 10:00 a 17:00 horas.