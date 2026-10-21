El Altar de Muertos de Proyectos Públicos te espera del 30 de octubre al 2 de noviembre

Para esta sexta edición cambia su apuesta y deja de enfocarse en un solo estado, para adentrarse en un territorio vivo: el Altiplano Central, sus magueyes, sus milpas y las manos que lo sostienen. La sede será General Prim.

Tradiciones ancestrales

Te vamos a contar un poco de su trayectoria. Durante cinco años, el altar de General Prim dedicó su espacio a una entidad de la República, a sus tradiciones, bailes, gastronomía y oficios. Este año, bajo el nombre Volver a la Tierra, la propuesta deja de mirar un solo estado para explorar un territorio como red: un tejido de relaciones entre paisaje, especies, oficios y comunidades. El Altiplano Central, con sus volcanes, magueyeras y milpas entre Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México, es el punto de partida este 2026. La idea no es representar una región como postal, sino mirarla como un sistema vivo donde naturaleza, comunidad y memoria son inseparables.

El maguey, es el referente

Por ello, la instalación se construirá alrededor de un gran maguey central, rodeado de quistes, maguey y vegetación endémica. El recorrido incluye un corredor de quiotes y humo de copal, fibras de ixtle, maíces de colores trenzados, flores de palma tejidas, barro, ayates, velas, semillas, agua, pan de muerto y pulque. La estética parte de los colores del territorio: azules de volcanes y cielo, naranjas de cempasúchil, dorados de maíz y rojos de grana cochinilla. La inspiración llega de Huamantla, Ixtenco y Soltepec, donde sobreviven oficios vinculados al alfombrismo, los textiles y el pulque.

Comunidad en movimiento

La edición de este año integra a creadores como el maestro alfombrista Alejandro Lira, la fotógrafa Malena Díaz y los diseñadores florales Gabriela Salazar, Frida Kim y Wagner Kreusch, estructurando un recorrido que celebra la continuidad de los oficios comunitarios.

Agenda que no te puedes perder

Alrededor de la instalación habrá actividades gratuitas, talleres, conservatorios y música a lo largo de 4 días:

Viernes 30 de octubre

4:00 p.m. Conversatorio Altar, memoria y territorio. Tinacales y ceremonias en torno a los altares, con Silvia García Martín y artistas invitados.

6:00 a 6:30 p.m. Ceremonia de los cuatro rumbos, danza mexica por Zenmitotiki.

6:30 p.m. Encendido de velas e inauguración.



Sábado 31 de octubre

12:00 a 12:45 p.m. Taller para infancias con el fin de acercarlos al maguey: dibujo y materiales.

1:00 a 2:00 p.m. Cuentacuentos juglaresco con el mundo de los animales y el maguey.

4:00 a 5:00 p.m. Taller de Danza Mexica paso a paso, por Claudia Guerrero Xilonen y Rodrigo Escobedo.

6:00 a 6:30 p.m. Ceremonia de los cuatro rumbos con danzantes.

8:00 a 9:00 p.m. Concierto de Pulkenautas, música fusión con tintes electroacústicos con coplas campesinas.



Domingo 1 y lunes 2 de noviembre: El programa es el mismo

12:00 a 12:45 p.m. Taller para infancias que habla sobre el maguey: dibujo y material.

1:00 a 2:00 p.m. Cuentacuentos juglaresco.

4:00 a 5:00 p.m. Taller Fundamentos Ancestrales del Miktlanmanalli, por Adriano Tlatztiminalli. Se recomienda llevar fotografías de seres queridos.

6:00 a 6:30 p.m. Ceremonia de los cuatro rumbos con la unión de danzantes.

8:00 a 9:00 p.m. Concierto de Pulkenautas con música fusión con tintes electroacústicos con coplas campesinas.

6:30 p.m. Encendido de velas.

Además, habrá un corredor gastronómico para celebrar las tradiciones culinarias del Altiplano Central a partir de técnicas ancestrales y saberes transmitidos en generaciones.

Dónde: General Prim 30, Col. Juárez en la CDMX. Aunque el evento no tendrá costo, si se requiere registro para agilizar el acceso a través de proyectospublicos.com/cultura/altar