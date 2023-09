Mega Travel y Royal Caribbean realizan inspección en Wonder of the Seas y Voyager of the Seas

Comparte este contenido

Royal Caribbean sin duda es uno de los mejores socios de Mega Travel, por ello, la naviera invitó a la mayorista y a sus mejores agentes de viajes a realizar una visita de inspección que se llevó a cabo del 19 al 21 de septiembre en la hermosa isla de Cozumel.

El principal objetivo fue explorar en detalle los majestuosos barcos de Royal Caribbean, «Wonder of the Seas» y «Voyager of the Seas».

Kenia Naranjo en representación de Mega Travel, y Lety Rabago de Royal Caribbean, lideraron esta experiencia que contó con la participación de 25 agentes de viajes de todo México.

Durante dos días, se subrayó la importancia de convertirse en expertos en cruceros con Royal Caribbean a través de Mega Travel.

Explorando Wonder of the Seas y Voyager of the Seas

La agenda de la visita permitió a los agentes de viajes familiarizarse con los barcos en profundidad y descubrir todos sus tesoros, lo que les ayudará como referencia a sus futuros pasajeros. Entre las zonas destacadas se incluyeron:

Cubiertas y áreas públicas: Desde la piscina hasta las zonas de entretenimiento y los espacios al aire libre para relajarse. Cabinas y suites: Se evaluaron las diversas categorías, tamaños, comodidades y decoración. Gastronomía: Se exploraron los variados restaurantes y bares, así como las opciones culinarias que hay. Entretenimiento a bordo: Conocieron las actividades y espectáculos a bordo. Instalaciones deportivas y recreativas: Desde el gimnasio hasta las canchas de deportes y las paredes de escalada. Spa y bienestar: Se evaluaron los tratamientos, las instalaciones y los servicios de bienestar disponibles. Servicio al cliente: Se interactuó con el personal a bordo para verificar la calidad del servicio y la atención.

Mega Travel y Royal Caribbean comparten un compromiso continuo de brindar experiencias excepcionales en alta mar a los agentes de viajes. Esta visita de inspección refuerza su alianza estratégica y su dedicación a ofrecer actualizaciones y estimular las ventas.

Si deseas obtener más información de Royal Caribbean o incluso ser parte de estos increíbles fams, no dudes en ponerte en contacto con el equipo de expertos en cruceros de Mega Travel. Con más de 10 personas altamente capacitadas y excelentes negociaciones con aerolíneas, Mega Travel tiene programas de crucero que incluyen el transporte aéreo, convirtiéndolos en la mejor opción en tarifas del mercado.

