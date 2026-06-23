Más allá del K-pop: los 6 platillos coreanos que conquistan a los viajeros

Más allá del K-pop y los K-dramas, Corea del Sur se ha consolidado como uno de los países con una de las propuestas culinarias más diversas de Asia. Su cocina se caracteriza por el uso de ingredientes frescos, una amplia variedad de guarniciones y sabores intensos que combinan lo picante, lo salado, lo dulce y lo fermentado. Para los amantes de la gastronomía que buscan nuevas experiencias, este destino promete sorprender con platillos únicos.

Desde el éxito global de series como Squid Game, algunos platillos han ganado mayor popularidad internacional. Sin embargo, para quienes viajan por primera vez a Seúl o Busan, la oferta gastronómica puede resultar abrumadora. Si aún no sabes qué probar, aquí te presentamos, de acuerdo con Skyscanner, seis platillos imprescindibles para descubrir la cocina coreana.

Bibimbap

El Bibimbap es un tazón de arroz blanco acompañado de verduras de temporada, carne marinada y un huevo, que puede servirse crudo o frito. Se corona con pasta picante de gochujang y aceite de sésamo. Antes de comerlo, todos los ingredientes se mezclan, creando una combinación equilibrada de sabores y texturas que representa la esencia de la cocina coreana. Es uno de los platillos más emblemáticos del país.

Kimchi

El Kimchi es la guarnición más representativa de Corea del Sur. Se elabora principalmente con col china (napa) o rábano, fermentados con sal, ajo, jengibre y chile en polvo coreano. Su proceso de fermentación puede durar desde unos días hasta varios meses. Es un acompañamiento presente en prácticamente todas las comidas del día y destaca por sus aportes probióticos.

Barbacoa coreana (gogi-gui)

La barbacoa coreana, conocida como gogi-gui, es una de las experiencias gastronómicas más sociales del país. En mesas con parrilla integrada, los comensales cocinan directamente cortes finos de res o cerdo, acompañados por una gran variedad de banchan (guarniciones). Entre las opciones más apreciadas destaca el cerdo negro de la isla de Jeju.

Galbitang

El Galbitang es una sopa tradicional considerada una de las más reconfortantes de la cocina coreana. Se prepara con costillas de res cocidas lentamente durante varias horas, junto con rábano y ajo, dando como resultado un caldo claro y profundo en sabor. Tradicionalmente, era un platillo reservado para celebraciones especiales debido al alto costo de la carne.

Haemul Pajeon

El Haemul Pajeon es una especie de tortilla salada elaborada con cebollín y mariscos como camarón, calamar y mejillón. Su textura es crujiente por fuera y suave por dentro. Es especialmente popular en días lluviosos, ya que existe la creencia cultural de que el sonido del cocinado recuerda al de la lluvia. Tradicionalmente se acompaña con makgeolli, un vino de arroz ligeramente fermentado.

Bulgogi

El Bulgogi consiste en finas tiras de carne de res marinadas en una mezcla de salsa de soya, azúcar, ajo, aceite de sésamo y pera coreana. Tras varias horas de reposo, la carne se cocina a la parrilla o salteada. Es uno de los platillos coreanos más populares a nivel internacional por su sabor suave y ligeramente dulce, ideal para quienes no están acostumbrados al picante.