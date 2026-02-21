Gastronomía de Corea del Sur: los platillos imprescindibles que todo foodie debe probar

Corea del Sur no solo ofrece una mezcla fascinante de modernidad, tecnología de vanguardia y tradiciones milenarias, sino que su gastronomía destaca como una de las experiencias culinarias que todo viajero debe vivir si visita este país. Más que simples restaurantes, la comida callejera forma parte integral de su estilo de vida.

Aquí podrás descubrir una amplia variedad de especialidades gracias a su menú tan diverso, nutritivo y lleno de sabores que ha trascendido fronteras, desde kimchi y bibimbap hasta bulgogi. En INVERTOUR te presentamos las preparaciones que no puedes dejar de probar durante tu visita al país asiático.

Bibimbap

Uno de los manjares más reconocidos de Corea, cuyo nombre significa “arroz mezclado”. Combina arroz, verduras, tartar de cerdo o ternera, pasta de chile (gochujang), aceite de sésamo y salsa de soja. Tradicionalmente se corona con un huevo frito o crudo, y se mezcla todo antes de comer. Una explosión de sabores que lo convierte en un favorito asegurado.

Kimchi

El kimchi no es un plato principal, sino un acompañamiento esencial: se coloca en la mesa antes de realizar el pedido y está presente en desayuno, almuerzo o cena. Se trata de col fermentada —aunque también se emplean nabos o repollo— sazonada con especias, muchas de ellas picantes, que le confieren su sabor único. Además de su característico gusto, es bajo en calorías y beneficioso para el sistema inmunológico, convirtiéndolo en un auténtico ícono de la cocina coreana.

Barbacoa coreana

Más que una receta, la barbacoa surcoreana es toda una experiencia: la carne, cocinada frente a ti en la parrilla de la mesa, se sirve junto a arroz, fideos y diversas guarniciones. Entre las más populares destaca el cerdo negro de Jeju, de sabor intenso y comparable al ibérico, haciendo de esta experiencia un imprescindible en cualquier visita a Corea del Sur.

Galbitang

El galbitang es una sopa tradicional de sabor profundo, elaborada con costilla de ternera, rábano blanco, cebolleta, huevo en tiras y fideos. Su origen se remonta a la dinastía Goryeo, cuando la carne era un lujo reservado para ocasiones especiales, aunque hoy en día se encuentra en prácticamente todos los restaurantes del país.

Haemulpajeon

Conocida como la tortilla coreana por excelencia, el haemulpajeon es muy popular tanto en los locales de Seúl como en los puestos del Mercado Gwangjang, uno de los más emblemáticos de la capital.

Tradicionalmente se prepara con huevo, mariscos y cebolleta, aunque existen múltiples variantes. Su textura crujiente por fuera y jugosa por dentro la hace irresistible. La mayoría son naturalmente libres de gluten, ya que se elaboran con harina de arroz. La clave para identificarlas en un menú es la palabra jeon, que significa “tortilla”; por ejemplo, el yachaejeon es la versión con verduras, igualmente deliciosa.

Bulgogi

El bulgogi, que significa “carne de fuego”, consiste en tiras de ternera maceradas en soja, jengibre, ajo, azúcar y pimienta negra, cocinadas a fuego fuerte. Con sabores familiares y sin picante, se sirve con arroz y verduras, consolidándose como uno de los platos más apreciados por los occidentales.

Tteokbokki

El tteokbokki es un aperitivo tradicional que originalmente se preparaba para la corte, pero hoy se encuentra en puestos callejeros y mercados a cualquier hora. Se trata de pasteles de arroz cocidos en una salsa picante de gochujang con azúcar, que los coreanos disfrutan mientras caminan, trabajan o viajan en transporte público.

Normalmente se sirve con verduras o arroz, y en algunas ocasiones se complementa con carne o mariscos, convirtiéndolo en un snack versátil y uno de los favoritos de la gastronomía urbana coreana.

Kimbap

A primera vista, el kimbap puede parecer sushi japonés, pero en realidad es la versión coreana de este plato, claramente influenciada por la ocupación japonesa de Corea a comienzos del siglo XX.

Consiste en arroz blanco cocido mezclado con verduras, carne y, a veces, pescado, todo envuelto en alga kim. La principal diferencia con el sushi japonés es que el arroz se cocina con aceite de sésamo y que los kimbaps se sirven acompañados de kimchi y danmuji, un encurtido de rábano, lo que le otorga un sabor distintivo y único de la cocina surcoreana.