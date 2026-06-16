Restaurante Mestizo: El santuario culinario en medio de la selva en Yucatán

El Restaurante Mestizo, ubicado en Valladolid, Yucatán, se ha convertido en una parada para quienes buscan una experiencia gastronómica ligada al territorio, la naturaleza y la cocina local. Su nombre completo es Mestizo–Misterio Culinario y, forma parte del hotel boutique Oriundo, un espacio rodeado de vegetación que propone una forma distinta de conocer el sureste mexicano desde la mesa.

En un momento en el que Yucatán gana presencia dentro del mapa gastronómico nacional e internacional, este restaurante suma una propuesta basada en ingredientes locales, productos de temporada y una lectura contemporánea de la cocina yucateca. El estado ha recibido atención por parte de la Guía Michelin, lo que refuerza su papel como destino culinario dentro de México.

¿Cómo es el Restaurante Mestizo en Valladolid?

El Restaurante Mestizo se encuentra bajo una palapa que se abre hacia una alberca rodeada de selva. El ambiente es íntimo y permite una visita pausada, ideal para quienes desean comer sin prisa y con contacto cercano con la naturaleza.

El espacio funciona como parte de la experiencia del hotel Oriundo, pero también como un punto gastronómico por sí mismo. Su propuesta busca conectar al comensal con la tierra maya a través de sabores, aromas e ingredientes que forman parte de la identidad regional.

¿Qué ofrece la cocina de Mestizo?

El menú fue diseñado por el chef Elio Xicum y toma como base la cocina yucateca contemporánea. Los platillos utilizan ingredientes frescos, productos del huerto propio y materias primas de productores locales.

La carta incluye desayunos, preparaciones de autor y platos que parten de elementos como el maíz, el fuego, las hierbas y los productos de temporada. La intención no es alejarse de la tradición, sino reinterpretarla con técnica y respeto por el entorno.

Además del servicio para comer, Mestizo ofrece recorridos por su huerto, donde nacen varios ingredientes que después llegan al plato. Esta actividad permite conocer mejor el proceso detrás de la cocina y entender la relación entre campo, producto y mesa.

Un espacio para eventos y celebraciones

Mestizo también cuenta con opciones para bodas petit y eventos privados. Sus espacios, rodeados de naturaleza, permiten organizar celebraciones con menús personalizados y atención directa.

Para quienes visitan Valladolid, el Restaurante Mestizo representa una forma de sumar una vivencia gastronómica al viaje. Más allá de recorrer calles, cenotes o zonas cercanas, pueden tener otra cara de Yucatán: la que se saborea con calma, entre selva, cocina local y hospitalidad.