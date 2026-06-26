Descubre Gragnano, la ciudad de la pasta
Gragnano, en Campania, Italia, es un excelente punto de partida o parada para unas vacaciones de verano en 2026. Ubicada cerca de Sorrento, la Costa Amalfitana, Pompeya y Nápoles, ofrece experiencias locales auténticas con menos aglomeraciones que los grandes centros turísticos
Sus secretos alrededor de la pasta
En efecto, la Città della Pasta, tiene raíces ancestrales; una larga historia respalda su rancio abolengo en conjunto con una ventaja geográfica. ¿La quieres conocer?
- El microclima único, creado por su ubicación entre los montes Lattari y el mar, es la clave de su éxito.
- Documentos del siglo XIII ya hablan de la producción de pasta seca en la zona.
- A finales del siglo XVIII, la industria de la seda de la ciudad colapsó y la economía local se volcó por completo en la producción de pasta.
- Las brisas marinas húmedas, conocidas localmente como el viento marino, soplaban hacia el valle y a través de la calle principal citadina, Via Roma. Esto creaba las condiciones ideales y predecibles para secar la pasta al aire libre de forma lenta y uniforme. Fue rediseñada literalmente en el siglo XIX para aprovechar al máximo esta ventaja natural. Casi el 70 % de la población trabajaba en esta industria.
- A mediados del siglo XIX, el rey Fernando II de Nápoles quedó tan impresionado con la pasta de Gragnano que la convirtió en proveedora oficial de la corte real durante el verano.
- En 2013, la Unión Europea otorgó a la “Pasta di Gragnano” la Indicación Geográfica Protegida (IGP). Esta certificación oficial garantiza que solo la pasta producida en la zona siguiendo estrictos métodos tradicionales puede llevar este nombre.
7 actividades imperdibles
Si hemos despertado tu curiosidad y estarías dispuesto a pasar unas vacaciones en Gragnano, Italia, estas son las actividades que INVERTOUR recomienda para que tu itinerario esté repleto de diferentes experiencias:
- Visita una fábrica de pasta histórica como Pasta Cuomo, que lleva en funcionamiento desde 1820. La visita guiada ofrece un viaje inmersivo a través de la historia, el proceso de producción, y culmina con una degustación.
- Aprende el arte de la pasta moderna, visita el Premiato Pastificio Afeltra. Sus visitas guiadas, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30 horas, muestran el proceso de producción artesanal y finalizan con una degustación de pasta.
- Disfruta del paisaje natural en una excursión a la cascada Butto dell’Acqua, en los montes Lattari. Es una excelente manera de admirar la belleza del valle y sus molinos de agua históricos.
- La zona cuenta con más de 500 rutas de senderismo en el Parque Regional de los Montes Lattari, con opciones para todos los niveles. Por cierto, muchos de ellos te conducirán al sendero de los dioses, con vistas panorámicas inolvidables. Es fácil unirte a excursiones guiadas.
- Únete a talleres o clases de cocina, aprende sobre las técnicas para amasar y preparar pasta Gragnano IGP con salsas tradicionales.
- Degusta la famosa pasta de Gragnano maridada con vino tinto espumoso local, también llamado DOP Gragnano, marisco fresco y productos de Campania en trattorias o durante catas de verano.
- Participa en el festival anual Gragnano Città della Pasta, del 12 al 14 de septiembre, durante tres días se convierte en un comedor al aire libre con degustaciones con recetas tradicionales elaboradas por chefs de renombre y estrellas Michelin. La Vía Roma se llena de arte callejero, conciertos de música popular y DJs nocturnos.