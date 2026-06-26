Descubre Gragnano, la ciudad de la pasta

Gragnano, en Campania, Italia, es un excelente punto de partida o parada para unas vacaciones de verano en 2026. Ubicada cerca de Sorrento, la Costa Amalfitana, Pompeya y Nápoles, ofrece experiencias locales auténticas con menos aglomeraciones que los grandes centros turísticos

Sus secretos alrededor de la pasta

En efecto, la Città della Pasta, tiene raíces ancestrales; una larga historia respalda su rancio abolengo en conjunto con una ventaja geográfica. ¿La quieres conocer?

El microclima único, creado por su ubicación entre los montes Lattari y el mar, es la clave de su éxito.

Documentos del siglo XIII ya hablan de la producción de pasta seca en la zona.

A finales del siglo XVIII, la industria de la seda de la ciudad colapsó y la economía local se volcó por completo en la producción de pasta.

Las brisas marinas húmedas, conocidas localmente como el viento marino, soplaban hacia el valle y a través de la calle principal citadina, Via Roma. Esto creaba las condiciones ideales y predecibles para secar la pasta al aire libre de forma lenta y uniforme. Fue rediseñada literalmente en el siglo XIX para aprovechar al máximo esta ventaja natural. Casi el 70 % de la población trabajaba en esta industria.

A mediados del siglo XIX, el rey Fernando II de Nápoles quedó tan impresionado con la pasta de Gragnano que la convirtió en proveedora oficial de la corte real durante el verano.

En 2013, la Unión Europea otorgó a la “Pasta di Gragnano” la Indicación Geográfica Protegida (IGP). Esta certificación oficial garantiza que solo la pasta producida en la zona siguiendo estrictos métodos tradicionales puede llevar este nombre.

7 actividades imperdibles

Si hemos despertado tu curiosidad y estarías dispuesto a pasar unas vacaciones en Gragnano, Italia, estas son las actividades que INVERTOUR recomienda para que tu itinerario esté repleto de diferentes experiencias: