Marina del Rey, base estratégica de LAX

Si sólo lo considerabas un puerto deportivo, una vez que conozcas todas las renovaciones y opciones de gastronomía y entretenimiento, cambiará tu perspectiva del destino, que se puede convertir en una base de operaciones cercana a LAX.

Una gran sede

Recordemos que Los Ángeles recibirá una serie de eventos deportivos en 2027, entre los que destacan:

El famoso desfile de las Rosas de Pasadena, tradición que se remonta a 1890, que abre el año y será encabezado por la gran mariscal Billie Jean King.

La emoción del Super Bowl LXI del 12 al 15 de febrero. El partido cumbre de la NFL se celebrará en el SoFi Stadium el 14 de febrero.

El torneo de baloncesto masculino de la División I de la NCAA 2027, en marzo.

La 40.ª edición del Maratón de Los Ángeles, el 7 de marzo.

La 10.ª edición de la Laver Cup, donde se enfrentan las principales figuras del tenis masculino del equipo de Europa y del equipo del mundo del 24 al 26 de septiembre.

¿Por qué apostar por Marina del Rey?

Situada a únicamente 6.4 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, este puerto deportivo actúa como el hub idóneo para evitar el congestionado tráfico urbano sin perder conectividad.

Proximidad a iconos urbanos: Permite diseñar itinerarios fluidos con acceso directo a Santa Mónica, Beverly Hills, Venice Beach y el SoFi Stadium.

Acceso a la nueva oferta cultural: Facilita la conexión con recintos recién inaugurados en el área metropolitana, tales como el Museo Lucas de Arte Narrativo y el cine Meow Wolf Picture Palace.

Infraestructura hotelera: Siete hoteles se ubican frente al mar, ofreciendo serenidad náutica y fácil conexión a sitios estratégicos del sur de California.

Además, se prepara para recibir el 2027 con una serie de renovaciones, aperturas y experiencias que lo consolidarán como una de las mejores apuestas para los viajeros que buscan la costa sin renunciar al acceso a las grandes atracciones de la ciudad.

Renovaciones esperadas

The Ritz-Carlton, Marina del Rey: Emergerá con una renovación completa de sus 304 habitaciones y suites, con obras que finalizarán a tiempo para recibir a los visitantes del Super Bowl LXI.

Marina del Rey Hotel: Inaugurará 164 habitaciones y suites renovadas, inspiradas en su entorno frente al mar.

Nuevos arribos

Para los amantes de las compras:

Waterside: Un centro comercial al aire libre de 4 hectáreas, que tendrá firmas de renombre como Anthropologie, New Balance, Wake & Late, Lululemon, Brooks Running, Brandy Melville y la cafetería Chill Since ’93.

Nordstrom Rack, está previsto para la primavera de 2027.

Gastronomía de otro nivel

Para deleitar al paladar:

Luna Bistro & Cafe: Establecerá su tercer local, con cocina latina moderna y fusión internacional, combinando sabores de inspiración mexicana con influencias asiáticas.

The Northwind Experience: yate histórico de 40 metros, que abrió recientemente, transformando la legendaria embarcación en un espacio único para cenar, disfrutar de cócteles, entretenimiento y eventos privados, todo ello con vistas panorámicas al puerto.

STOA Wine Bar & Market y Cafe Cache, también servirán delicias.

Así es como se perfila como un excelente lugar para hospedarse frente al mar y sin el bullicio de LAX.