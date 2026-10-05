Marina del Rey, base estratégica de LAX
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Si sólo lo considerabas un puerto deportivo, una vez que conozcas todas las renovaciones y opciones de gastronomía y entretenimiento, cambiará tu perspectiva del destino, que se puede convertir en una base de operaciones cercana a LAX.
Una gran sede
Recordemos que Los Ángeles recibirá una serie de eventos deportivos en 2027, entre los que destacan:
- El famoso desfile de las Rosas de Pasadena, tradición que se remonta a 1890, que abre el año y será encabezado por la gran mariscal Billie Jean King.
- La emoción del Super Bowl LXI del 12 al 15 de febrero. El partido cumbre de la NFL se celebrará en el SoFi Stadium el 14 de febrero.
- El torneo de baloncesto masculino de la División I de la NCAA 2027, en marzo.
- La 40.ª edición del Maratón de Los Ángeles, el 7 de marzo.
- La 10.ª edición de la Laver Cup, donde se enfrentan las principales figuras del tenis masculino del equipo de Europa y del equipo del mundo del 24 al 26 de septiembre.
¿Por qué apostar por Marina del Rey?
- Situada a únicamente 6.4 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, este puerto deportivo actúa como el hub idóneo para evitar el congestionado tráfico urbano sin perder conectividad.
- Proximidad a iconos urbanos: Permite diseñar itinerarios fluidos con acceso directo a Santa Mónica, Beverly Hills, Venice Beach y el SoFi Stadium.
- Acceso a la nueva oferta cultural: Facilita la conexión con recintos recién inaugurados en el área metropolitana, tales como el Museo Lucas de Arte Narrativo y el cine Meow Wolf Picture Palace.
- Infraestructura hotelera: Siete hoteles se ubican frente al mar, ofreciendo serenidad náutica y fácil conexión a sitios estratégicos del sur de California.
Además, se prepara para recibir el 2027 con una serie de renovaciones, aperturas y experiencias que lo consolidarán como una de las mejores apuestas para los viajeros que buscan la costa sin renunciar al acceso a las grandes atracciones de la ciudad.
Renovaciones esperadas
- The Ritz-Carlton, Marina del Rey: Emergerá con una renovación completa de sus 304 habitaciones y suites, con obras que finalizarán a tiempo para recibir a los visitantes del Super Bowl LXI.
- Marina del Rey Hotel: Inaugurará 164 habitaciones y suites renovadas, inspiradas en su entorno frente al mar.
Nuevos arribos
Para los amantes de las compras:
- Waterside: Un centro comercial al aire libre de 4 hectáreas, que tendrá firmas de renombre como Anthropologie, New Balance, Wake & Late, Lululemon, Brooks Running, Brandy Melville y la cafetería Chill Since ’93.
- Nordstrom Rack, está previsto para la primavera de 2027.
Gastronomía de otro nivel
Para deleitar al paladar:
- Luna Bistro & Cafe: Establecerá su tercer local, con cocina latina moderna y fusión internacional, combinando sabores de inspiración mexicana con influencias asiáticas.
- The Northwind Experience: yate histórico de 40 metros, que abrió recientemente, transformando la legendaria embarcación en un espacio único para cenar, disfrutar de cócteles, entretenimiento y eventos privados, todo ello con vistas panorámicas al puerto.
- STOA Wine Bar & Market y Cafe Cache, también servirán delicias.
Así es como se perfila como un excelente lugar para hospedarse frente al mar y sin el bullicio de LAX.