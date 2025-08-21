Súbete al Expreso de Hogwarts en el Museo del Ferrocarril en Madrid

¿Eres fan de Harry Potter? El Museo del Ferrocarril de Madrid preparó una experiencia mágica que te transportará directo al mundo de Hogwarts. Si eres fanático de la saga, no puedes dejar pasar esta oportunidad única.

Con el regreso a clases, no solo los niños vuelven a las aulas… Ahora tú puedes ser parte de ese viaje: Back to Hogwarts es una experiencia inmersiva que te permitirá acceder al emblemático Andén 9¾ y abordar el Expreso de Hogwarts con destino al castillo.

Esta actividad estará disponible por solo dos días en Madrid y ofrecerá un recorrido tematizado con espacios diseñados para que te tomes fotos y te sientas como un auténtico alumno del colegio de magia y hechicería.

¿Cuándo será la experiencia inmersiva de Harry Potter en Madrid?

De acuerdo con la cuenta oficial de Harry Potter España la experiencia estará disponible a partir del sábado 31 de agosto hasta el lunes 1 de septiembre.

Cabe mencionar que este evento se ha convertido en una tradición que se celebra desde hace casi 25 años, tras el estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera película basada en la saga de J.K. Rowling.

Sin embargo, el 1 de septiembre será la fecha clave, cuando se conmemore el día en que los alumnos de Hogwarts acceden al Andén 9¾. A las 11:00 de la mañana se realizará la famosa cuenta atrás que marca la salida del Expreso, dando inicio a un nuevo año de magia.

¿Cuánto costará la entrada?

La entrada es gratuita, pero se debe reservar previamente a través de la página oficial del evento. La reserva está limitada a un máximo de cuatro boletos por persona, y el cupo disponible es restringido. Las entradas son nominativas, personales e intransferibles, y solo podrán utilizarse en la fecha y hora seleccionadas.

En el caso de los menores de 18 años, deberán estar acompañados por un adulto.