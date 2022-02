Comparte este contenido











Él es indudablemente todo un referente en el mundo del turismo de México, su nombre es sinónimo de trayectoria y profesionalismo, y esa cualidad no es fortuita. Desde hace muchos años ha trabajado arduamente para lograr ese éxito del que goza. Me refiero a Luis Noriega, director general de Air Canada para México, Centroamérica y Cuba.

Sus inicios dentro de esta industria comenzaron en 1981, “cuando me dieron empleo de medio tiempo en una aerolínea americana para hacer funciones de check in, mientras concluía mis estudios. Ahí me di cuenta de que me encantaba el sector en general. Empecé en Mexicana de Aviación, escalando diversas posiciones y en varios destinos. Tuve la suerte de que me enviaran a trabajar a España durante 12 años. Desde entonces he dado la vuelta al mundo”, nos cuenta sonriendo.

Es licenciado en Administración de Empresas y además es Capitán Piloto Aviador. Nació en Sonora, pero creció en Baja California.

“Empecé en Air Canada en el 2014, después de una breve incursión en una empresa no relacionada con la industria. Esta aerolínea es seguramente una de las mejores compañías para desarrollarse profesionalmente por su cultura, sus programas de desarrollo personal, su servicio, etcétera”.

En efecto, Noriega ha desarrollado una extraordinaria labor en esta aerolínea, una de las más importantes del mundo que ofrece servicios regulares de pasajeros directamente a 62 aeropuertos en Canadá, 54 en los Estados Unidos y 100 en Europa, Oriente Medio, África, Asia, Australia, el Caribe, México, América Central y América del Sur. “Tenemos más de 1 mil 600 vuelos diarios alrededor del mundo”.

También es un miembro activo del sector, de hecho es presidente de CANAERO, sí, la Cámara Nacional de Aerotransporte.

Su mayor inspiración es: “La obtención de logros colectivos, con participación de equipos comprometidos”. Además nos dice ser un hombre “muy feliz”.

Por esta búsqueda constante del éxito, con honestidad, trabajo y autenticidad, por su increíble amor por esta industria, y por su trayectoria de 31 años dedicados con pasión… Hoy le rendimos un homenaje por su fuerte carrera turística y lo nombramos como un gran PROMOTOR DE TURISMO… ¡Muchas felicidades, LUIS NORIEGA!