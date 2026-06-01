Disneyland Resort: Nueva misión en Star Wars: Galaxy’s Edge y más atracciones para el verano

Disneyland Resort prepara una temporada de verano con nuevas experiencias, actividades familiares y propuestas ligadas a su 70 aniversario. Entre las novedades destaca una misión en “Star Wars: Galaxy’s Edge”, así como actividades de “Bluey”, fiestas de baile, recorridos especiales y opciones para niños dentro y fuera de los parques.

Una de las principales novedades llegó el 22 de mayo de 2026 con una misión en “Millennium Falcon: Smugglers Run”, inspirada en la película “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”. La experiencia permitirá a la tripulación tomar decisiones durante el recorrido, con posibles rutas hacia Bespin, Endor o Coruscant.

Quienes tomen el papel de ingeniero podrán comunicarse con Grogu para completar la misión. Además, por tiempo limitado, los visitantes podrán ver “El niño curioso”, una proyección nocturna que transforma las agujas de Batuu cerca del Halcón Milenario.

¿Qué más habrá en Star Wars: Galaxy’s Edge?

Disneyland Resort también integrará a los droides BDX en “Star Wars: Galaxy’s Edge”. Estos personajes regresan desde el 22 de mayo y tendrán nuevas apariciones en Black Spire Station.

Otra novedad será la ampliación de la línea temporal dentro de Batuu. Esto permitirá ver personajes como Darth Vader, Leia Organa, Han Solo y Luke Skywalker junto a otras figuras de la saga. También se sumarán selecciones musicales de John Williams, tomadas de las primeras seis películas.

Bluey y actividades para familias

“El mejor día de Bluey” ya forma parte del Teatro Fantasyland. En esta experiencia, Bluey y Bingo aparecen en vivo con músicos, comediantes, juegos y bailes inspirados en la serie.

Las familias también encontrarán comida temática, mercancía y actividades para niños. En Troubadour Tavern habrá un menú infantil de $5.99 dólares.

Verano con fiestas, cultura y nuevas experiencias

Disneyland Resort estrenará “Disney Friends Dance Party” en Hollywood Land y traerá de vuelta “Stitch’s Intergalactic Beach Party Blast” en Tomorrowland Terrace.

El 2 de julio de 2026 debutará “Soarin’ Across America” por tiempo limitado. Además, “Disney On the Yard” regresará el 19 de junio a Downtown Disney District con “Yardfest”, como parte de “Celebrate Soulfully: Summer Vibes”.

El resort también prepara la nueva versión del tour “Tras los pasos de Walt”, disponible desde el 14 de agosto con costo adicional.