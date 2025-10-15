Los cruceros, una apuesta de lujo para el 2026

¿Sabías qué los cruceros de lujo lograrán un gran auge para el próximo año?

De acuerdo con una encuesta realizada por Virtuoso: “Los viajeros ya no se conforman con el lujo por sí mismo. Buscan encuentros exóticos, saborean cada momento con calma, para crear viajes significativos, reparadores y profundamente personales.”

Es así como los itinerarios de crucero cobran relevancia para el 2026, este tipo de trotamundos apostarán por recorridos por el Mediterráneo, Alaska, las islas Griegas, el río Danubio y la Antártida, señaló en su informe 2026 Luxe Report.