Celebrity Edge inicia su tercera temporada en Australia tras viaje transpacífico

Tras completar un trayecto transpacífico de 19 noches desde Honolulu, el Celebrity Edge ha dado inicio a su tercera temporada en Australia, con una experiencia premium para descubrir algunos de los destinos más fascinantes de esta zona, así como Nueva Zelanda y el Pacífico Sur.

“Con su diseño revolucionario orientado hacia el exterior, Celebrity Edge ha sido un parteaguas en la industria de los cruceros, brindando a los huéspedes vivencias enriquecedoras y actividades culinarias”, dijo Laura Hodges Bethge, presidenta de Celebrity Cruises.

El galardonado crucero arribó a Sídney, desde donde zarpó para ir 11 noches hacia la Gran Barrera de Coral, declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta travesía marcará el comienzo de una temporada vibrante en el hemisferio sur que se extenderá hasta abril de 2026.

“Los viajes en Celebrity Edge son mucho más que unas simples vacaciones, y estamos encantados de darle la bienvenida nuevamente a estas aguas por tercera temporada, ofreciendo experiencias inmersivas que muestran todo lo que tiene”, agregó.

Con 17 salidas programadas desde Sídney y Auckland, los huéspedes podrán elegir entre una variada gama de itinerarios, desde escapadas breves de cuatro noches hasta recorridos más largos de hasta 14 noches.

Esta temporada, Celebrity Cruises amplía el acceso a Nueva Zelanda, con siete de sus 17 itinerarios dedicados a explorar esta espectacular región. Uno de los puntos destacados es el crucero festivo de 13 noches, que brinda a los viajeros la oportunidad de celebrar las fiestas yendo a los majestuosos fiordos de Milford, Doubtful y Dusky Sounds, además de visitar siete puertos entre las islas norte y sur.

También está disponible el itinerario Australia Wine Journey, un itinerario de nueve noches por las costas este y sur del país, con escalas en reconocidas partes vinícolas como Hobart, Kangaroo Island, Adelaida y Melbourne.

Nuevas excursiones y estreno en Newcastle

La temporada 2025/26 presenta 54 nuevas y exclusivas excursiones en tierra, pensadas para quienes buscan aventuras elevadas en tierra firme.

Entre los puntos destacados se encuentra una nueva selección de aventuras en Newcastle, donde el Celebrity Edge hará su primera escala este diciembre. Los viajeros podrán disfrutar de un encantador paseo escultórico, complementado con una degustación de vinos y un almuerzo turístico: una combinación perfecta entre relajación y sabor local.

En Wellington, un recorrido centrado en el bienestar invita a los visitantes a desconectar en un entorno campestre. Tras un breve trayecto hacia la granja Mangaroa, podrán recorrer el jardín guiados por el equipo local, participar en una sesión de yoga junto a la vegetación nativa y el sonido del agua corriente, y saborear refrigerios elaborados con ingredientes frescos de la finca.

En un hecho histórico, el Celebrity Solstice arribará al puerto de Sídney, marcando los primeros días consecutivos de atraque de Celebrity Cruises en la ciudad, reafirmando su compromiso con la región. Tras esta visita, regresará el 9 de abril de 2026, luego de una modernización de $250 millones de dólares que incluye ocho nuevas experiencias y cuatro espacios inéditos en el mar.

La próxima temporada, el Solstice otorgará itinerarios emocionantes en Australia y Nueva Zelanda, como el crucero “Lo Mejor de Nueva Zelanda” (13 noches), “Australia Wine” (10 noches) y una aventura de 12 noches por el Pacífico Sur, con nuevos espacios al aire libre, gastronomía renovada y categorías de camarotes.