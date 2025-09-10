Los 6 lugares más increíbles del mundo para disfrutar un picnic

¿Buscas una forma económica y divertida de disfrutar tu próximo viaje al aire libre? Hacer un picnic puede ser la opción perfecta para compartir momentos inolvidables con amigos o en familia, sin afectar tu bolsillo.

Existen destinos alrededor del mundo que combinan naturaleza, paisajes impresionantes y experiencias únicas. Podrás practicar senderismo, ciclismo o acampar, fomentando el turismo sostenible. Pero si prefieres una actividad más tranquila, una comida campestre rodeado de aire fresco y espacios verdes puede ser justo lo que necesitas.

En INVERTOUR te compartimos los mejores lugares para tener una tarde al aire libre inolvidable. ¡Prepara tu mantel, tu canasta y déjate sorprender por estos escenarios excepcionales!

¿Cuáles son los destinos ideales para disfrutar de un picnic?

Versalles

Conocido por ser uno de los países más románticos del mundo, Francia ofrece espacios donde los turistas pueden visitar icónicos monumentos y disfrutar de su gastronomía local. Si estás pensando en hacer una merienda al aire libre en pareja, Versalles es una excelente opción.

A menos de una hora del centro de París, se alza una joya del siglo XVII transformada por Luis XIV: un palacio rodeado de jardines simétricos, fuentes ornamentales y senderos sombreados que evocan el esplendor de la corte francesa. En verano, estos jardines se convierten en el principal atractivo, ideales para paseos tranquilos o comidas al aire libre.

Junto a este paisaje histórico, el Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace ofrece una experiencia majestuosa: canastas personalizadas para disfrutar en los jardines. Los huéspedes pueden elegir entre varios menús, según el estilo de su escapada.

Roma

Otra ciudad que no puedes dejar de visitar en Italia es Roma, con numerosos espacios verdes ideales para escapar de las multitudes y saborear platos de la cocina italiana.

El Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, ofrece lo mejor de ambos mundos: lujo urbano y naturaleza serena. Ubicado en una colina con vistas a la Ciudad Eterna, este exclusivo hotel cuenta con un parque privado de cinco hectáreas, donde pinos centenarios y jardines exuberantes crean el entorno perfecto para una comida en la naturaleza de primer nivel.

Gracias al restaurante Uliveto, los huéspedes pueden disfrutar de una canasta gourmet con productos de temporada y de origen local, ideal para una vivencia al aire libre tan sofisticada como relajante.

Kioto

Considerada la ciudad más pintoresca de Japón, Kioto está rodeada por montañas y atravesada por un sereno río. Su diseño urbano refleja la estética del budismo zen, con templos, jardines y santuarios que invitan a la introspección.

En Japón, el picnic —especialmente durante la floración de los cerezos— es una tradición muy arraigada, y el ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts, ofrece la oportunidad perfecta para vivirla. Ubicado a los pies de las montañas Takagamine, el hotel brinda un entorno natural excepcional como telón de fondo.

Para completar la experiencia, los huéspedes pueden llevar elegantes cajas de bollos preparadas por el hotel y disfrutar de un té al aire libre en plena armonía con el paisaje.

Canadá

En el corazón de las Montañas Rocosas, el Parque Nacional Banff ofrece algunos de los paisajes más espectaculares del planeta. Con lagos turquesa, cumbres imponentes y bosques densos, este parque es ideal para quienes buscan conectarse con la naturaleza.

Entre los lugares más destacados se encuentran el lago Louise, el lago Peyto y el lago Moraine, tres joyas naturales que combinan vistas sobrecogedoras con espacios tranquilos para relajarse y compartir una comida campestre.

Croacia

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice cautiva con sus lagos color turquesa, cascadas cristalinas y frondosos bosques. Este entorno, rodeado de montañas, es uno de los destinos más emblemáticos de Europa para los amantes del aire libre.

Entre los mejores puntos para hacer una reunión al aire libre con comida destacan Veliki Slap, la cascada más alta del parque, y el lago Kozjak, que ofrece vistas panorámicas y un ambiente sereno ideal para descansar y disfrutar del paisaje.

Sudáfrica

El Parque Nacional Kruger, ubicado en el noreste de Sudáfrica, se destaca como una de las reservas de vida silvestre más grandes y emblemáticas del continente africano. Con una extensión superior a los 19.000 kilómetros cuadrados, este santuario natural ofrece refugio a una impresionante diversidad de especies, incluyendo leones, elefantes, jirafas, hipopótamos y cocodrilos.

Además de los safaris tradicionales, el parque ofrece áreas designadas para picnics, ideales para los visitantes que desean disfrutar de un descanso en plena naturaleza.