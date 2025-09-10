Colors of Mexico en Las Vegas: la experiencia inmersiva que celebra la cultura mexicana en The Strip

La cultura mexicana llegó al corazón de The Strip con una propuesta única: Colors of Mexico en Las Vegas, una experiencia inmersiva desarrollada por el estudio creativo mexicano Fantasy Lab. Ubicada en el Fashion Show Mall, este recorrido de siete salas invita a visitantes de todas las edades a conocer, sentir y celebrar el folclor, las tradiciones y los paisajes de México a través del arte y la tecnología.

Un recorrido multisensorial

El viaje inicia en salas temáticas que combinan esculturas, cartonería, proyecciones envolventes, sonido inmersivo e inteligencia artificial. Una de las más recordadas es el cuarto casi a oscuras que recrea los santuarios de luciérnagas de Tlaxcala con cientos de pequeños focos titilando alrededor del espectador.

En otra sala, los colores neón se apoderan de techos, paredes y pisos, acompañados de esculturas tridimensionales de alebrijes. También destaca un salón de espejos con pantallas que simulan un caleidoscopio en movimiento, donde aparecen jaguares y mariposas monarca.

El recorrido incluye un panteón de Día de Muertos con catrinas gigantes, tumbas dedicadas a iconos como Vicente Fernández, Pedro Infante y Cantinflas, además de velas y flores de cempasúchil. El pasado prehispánico también tiene su espacio con una réplica a escala de El Castillo de Chichén Itzá y un video mapping que muestra escenas del juego de pelota.

La última sala ofrece una pantalla de 360° en el techo y esferas plateadas en el suelo, donde se proyectan imágenes de playas, ciudades y celebraciones como la Guelaguetza o los voladores de Papantla.

Gastronomía y souvenirs

Colors of Mexico en Las Vegas no se limita a lo visual. Dentro de la experiencia hay un restaurante y bar que sirve antojitos, platillos típicos de distintas regiones del país y bebidas icónicas. Los visitantes encuentran opciones como esquites, guacamole, tacos al pastor, cochinita pibil, mole poblano, aguas frescas, margaritas y hasta licuachelas.

El boleto de entrada cuesta $15 dólares (aprox. 279 pesos), válidos como crédito para consumir en el restaurante o en la tienda de souvenirs. Este esquema permite disfrutar tanto de la experiencia artística como de la gastronomía y llevarse un recuerdo a casa.

Ubicación y horarios

El recorrido está dentro del Fashion Show Mall, frente al complejo Wynn y cerca de la Torre Trump y el teatro Mystère del Cirque du Soleil. El horario es de lunes a jueves de 12:00 a 20:00 horas, sábados de 11:00 a 21:00 y domingos de 11:00 a 19:00.

El boleto es válido durante todo el día, por lo que los visitantes pueden entrar en cualquier momento y permanecer el tiempo que deseen. La mayoría invierte entre 60 y 90 minutos en recorrer las salas, tomar fotografías y disfrutar de la comida.

Colors of Mexico en Las Vegas se presenta como una propuesta familiar, ideal para quienes viajan en pareja, con amigos o solos. Sus escenarios están diseñados para capturar fotografías dignas de compartir y para acercar a un público internacional a la riqueza cultural de México en una de las ciudades más visitadas del mundo.