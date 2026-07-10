5 aeropuertos que son paraísos del shopping

Esperar un vuelo ya no es sinónimo de aburrimiento, la gran diferencia es que ahora puedes disfrutar del shopping o probar delicias con gran exclusividad. Los aeropuertos internacionales han encontrado una mina de oro al rediseñar sus terminales para que operen exactamente como un mall de lujo.

Las operaciones ya no son el único motor financiero: la firma DeCard, proveedor especializado en tarjetas de pago que permite gastar con criptomonedas estables en comercios tradicionales, destaca en su más reciente estudio que las tiendas libres de impuestos y la gastronomía gourmet son las nuevas prioridades de los operadores aeroportuarios, ya que estos negocios aportan alrededor del 40 % de los ingresos globales de algunos de estos complejos.

Los cinco gigantes del retail aeroportuario

El epicentro de esta revolución comercial se encuentra indiscutiblemente en Asia, continente que domina el listado global. ¿Quieres conocer a los líderes?

1- Aeropuerto Changi, Singapur:

El rey indiscutible del sector comercial aéreo. Con un tráfico de 58.9 millones de pasajeros al año, concentra más de 500 boutiques y 274 restaurantes. Esta descomunal infraestructura hace que promedie un índice de 6.62 puntos de compra por cada millón de usuarios, reportando facturaciones comerciales de $1 mil 170 millones de dólares anuales

2- Aeropuerto Internacional de Incheon, Seúl:

Ocupa el segundo peldaño gracias a su envidiable oferta culinaria. Despliega más de 200 restaurantes y 110 exclusivas tiendas minoristas. Registra un promedio de 2.79 zonas de consumo por cada millón de clientes, lo que genera jugosos ingresos no aeronáuticos por $645 millones de dólares anuales.

3- Aeropuerto de Haneda, Tokio:

En la tercera posición global, este centro de conexión asiático atiende a 87 millones de viajeros anuales. Sus terminales albergan 240 tiendas y 190 espacios gastronómicos, brindando un robusto promedio de 2.47 puntos de venta por cada millón de pasajeros e ingresos comerciales de $10.3 millones de dólares.

4- Aeropuerto de Guarulhos, São Paulo:

El representante de América Latina se adueña del cuarto lugar. Con un flujo constante de 36 millones de viajeros anuales, ofrece aproximadamente 170 locales comerciales distribuidos en 80 tiendas y 90 restaurantes, alcanzando una tasa de 2.35 espacios de gasto por cada millón de usuarios.

5- Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Malasia:

Cierra el selecto top cinco mundial atendiendo a 48 millones de pasajeros anuales. Su zona de salidas y llegadas cuenta con 120 tiendas y casi 100 establecimientos de comida rápida o cafeterías. Este portafolio rinde un promedio de 2.29 puntos de gasto por cada millón de usuarios y reporta ingresos comerciales que equivalen a $138.3 millones de dólares singapurenses.