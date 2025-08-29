¿Cuáles son las 10 aerolíneas con la Tarifa de Uso de Aeropuerto más alta?

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) ha empezado a generar dudas entre los viajeros, ya que en algunas aerolíneas este cargo puede ser más alto que en otros. Además del precio del pasaje, la TUA se incluye en el costo final del boleto de avión. Pero ¿qué es exactamente y dónde resulta más cara?

De acuerdo con Volaris, la TUA es un cobro que realizan las terminales aéreas en México a los pasajeros por el uso de sus instalaciones. Este importe se paga al momento de adquirir el boleto y es transferido directamente al aeropuerto correspondiente.

El monto varía según la terminal aérea desde donde despegues, ya que cada terminal aeroportuaria establece su propia tarifa, la cual puede actualizarse mensualmente. Durante los primeros siete días de cada mes, estos costos pueden cambiar conforme a las modificaciones que implementen los campos aéreos. La cantidad final se determina al momento de la compra.

Este cargo permite a las aerolíneas financiar servicios como:

Uso de infraestructura

Filtros de seguridad

Áreas de abordaje

Otros servicios operativos

¿En qué aeropuertos la TUA es más alta?

Según la lista de TUA vigente para ventas y viajes durante agosto, proporcionada por Volaris, hay 10 centro aeroportuarios que registran las tarifas más altas en pesos nacionales, entre los que destacan:

Huatulco – $854.00

Zacatecas – $846.95

Culiacán – $811.44

Torreón – $805.84

Durango – $772.98

Mazatlán – $772.39

Zihuatanejo – $763.69

Acapulco – $759.80Ciudad Juárez – $741.94

Chihuahua – $731.43

Mientras que, para vuelos internacionales, las transportadoras aéreas con la TUA más alta son:

Mazatlán – $1 mil 414.19

Zihuatanejo – $1 mil 393.15

Acapulco – $1 mil 246.36

Culiacán – $1 mil 229.01

Monterrey – $1 mil 252.00

Chihuahua – $1 mil 223.59

Puerto Vallarta – $1 mil 187.60

Guadalajara – $1 mil 187.60

San José del Cabo – $1 mil 187.60

Torreón – $1 mil 179.79

Estos precios reflejan la variación del impuesto según la estación aérea, por lo que siempre es recomendable verificar las tarifas específicas en el sitio oficial de cada terminal antes de comprar tu boleto.

¿Qué sucede si no pago la TUA?

Si no completas el pago de la TUA, no podrás realizar el check-in ni obtener tu pase de abordar, ya sea a través de la app, el sitio web, el quiosco o el mostrador.

Además, no se permitirá tu ingreso al vuelo y no habrá reembolso en caso de que no puedas viajar. Para evitar contratiempos, te recomendamos pagarla con anticipación.