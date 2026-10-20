Lo que quiere el viajero en 2027

Una transformación se ha gestado a lo largo del año en el mundo de los viajes, debido a los nuevos valores y búsquedas del viajero. Skyscanner se dio a la tarea de observar los movimientos globales a través de la opinión de más de 28 mil usuarios, además de comprender las métricas de TikTok, Class Pass y AllTrails, para condensar las nuevas experiencias que dictarán las travesías en 2027.

¿Quieres saber cuáles son las 7 tendencias que detectó la plataforma de viajes?

1- Detox digital:

El 25 % de las personas planea desconectarse por completo en 2027. La fatiga digital es real y el viaje regresa como refugio. Los destinos remotos sustituyen el desplazamiento interminable por conversaciones profundas. Es básico entender que el cliente ya no desea estar conectado, sino estar presente.

2- El verdadero souvenir:

El 43 % ha hecho al menos una salida para comprar algo que no puede conseguir en línea o en su país. TikTok lo confirma con un crecimiento del 1 mil 928 % en visualizaciones de #TraderJoesTote y más de 435 mil vídeos. El souvenir ya no es un objeto: es una motivación para moverse.

3- Las despedidas conjuntas al alza:

El Sten Do reemplaza las despedidas tradicionales. El 37 % de los encuestados elige celebraciones conjuntas e inclusivas. Las parejas se casan más tarde y dejan de dividirse por género. Es un segmento nuevo con reglas propias.

4- Grandes travesías:

Rutas sagradas, ruinas legendarias y trayectos históricos ganan terreno. Gladiator y La Odisea inspiraron al 35 % de los trotamundos a planificar una salida, y TikTok registró un incremento del +346 % en contenido histórico. El pasado se convirtió en argumento para ofrecer una aventura excepcional.

5- Gym-cation:

El ejercicio ya no se pausa en las vacaciones, ahora es parte esencial de la experiencia. Cuidar la figura es una premisa, el 65 % de los millennials es más propenso a reservar un hotel con desayuno nutritivo, y el 36 % de la generación Z prioriza hoteles con gimnasio. Ciudades como Bangkok, Bombay, Nueva York, Phuket y Seúl lideran las búsquedas con el filtro de gimnasio.

6- Destinos sonoros:

Los eventos masivos o los grandes conciertos, han dejado de ser mandatorios. La escena se traslada y debe estar salpicada por una inmersión cultural, por ello los carnavales ahora son ideales para el 31 % de los centennials.

7- Ahorrar con el tipo de cambio:

Ahora estamos ante un viajero más consciente y más de una cuarta parte de los trotamundos ha dejado que la brújula se deje influenciar por un tipo de cambio más favorable. Las cifras no mienten y destinos como Vietnam ya registran un 25 % de aumento interanual en el interés, gracias a esta tendencia.

En pocas palabras, los trotamundos priorizan las experiencias significativas, desean más que nunca tranquilidad. Ante la incertidumbre geopolítica, la información confiable, la flexibilidad y la transparencia son vitales al momento de planear un viaje.