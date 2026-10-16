4 tendencias que transformarán los viajes en 2027

El panorama de los viajes está experimentando un reequilibrio profundo. El Informe de Tendencias 2027 de Hilton, basado en una encuesta a más de 14 mil viajeros en 14 países, identificó cinco fuerzas que cambiarán la forma en que las personas planificarán y disfrutarán sus vacaciones.

La conclusión principal: Dejan atrás la búsqueda de la perfección para centrarse en vivencias que les aporten significado, flexibilidad y bienestar duradero. ¿Qué tienen en mente y qué buscan los trotamundos?

1- El auge de la aproximación

Se liberan de la presión de cumplir con la idea que otros tienen del viaje perfecto. Más de la mitad, un 54 %, afirma sentir algún tipo de presión para tener las vacaciones ideales, y un 24 % intenta complacer a un grupo y mantener contentos a los demás.

Por ello, buscarán salidas más auténticas y menos performativas. Casi un tercio de las personas, un 31 %, ha viajado solo para reunirse con amigos o familiares en el destino, lo que refleja una combinación de independencia y conexión. Motto by Hilton descubrió que más de la mitad de sus reservas globales durante el último año fueron de huéspedes que viajaban solos.

2- La ecuación de la confianza

En la era de la planificación impulsada por la IA, el trato humano se convierte en el factor distintivo. El 70 % de los trotamundos confía en el personal del hotel como recurso para planificar sus aventuras.

La credibilidad se basa en las recomendaciones. La mitad de los encuestados, un 50 %, afirma confiar más en las sugerencias de alguien con estatus de fidelización que en las de alguien sin él. Casi uno de cada tres, un 29 %, siente envidia de amigos con un estatus superior al suyo. Desde que Hilton Honors, su programa de lealtad, evolucionó en enero de 2026, los miembros alcanzan el nivel élite más rápido, con un crecimiento de dos dígitos respecto al año anterior.

3- Escapadas de crecimiento

La travesía deja de ser solo una pausa y se convierte en un catalizador de transformación personal que continúa después del regreso. El 76 % de los turistas afirma que tener una odisea en el calendario les da un propósito por el que trabajar, lo que Hilton denomina beforeglow. El 42 % dice que viajar les ha ayudado a descubrir nuevos intereses o pasiones. La generación Z es casi dos veces más propensa que los baby boomers a querer volver a casa con un nuevo hobby que puedan seguir practicando. Además, 60 % se muestra más dispuesto a tomar una decisión vital importante después de viajar.

4- Bienestar renovado

Apuestan por una mezcla de lo digital y lo analógico, con fuerte énfasis en la naturaleza y la recuperación del sistema nervioso para encontrar la relajación. El 65 % busca activamente experiencias que calmen el cuerpo y reseteen el sistema nervioso. El 76 % asegura que viajar le permite recargar energías mentales y físicas de formas que no logra en casa. El 79 % considera el aire fresco y el contacto con el exterior esenciales para relajarse, y 54 % pasa más tiempo inmerso en la naturaleza durante las odiseas que en su vida diaria.

El 61% se muestra más inclinado a probar el bienestar basado en el agua como baños fríos o piscinas restaurativas. El 34 % afirma que los viajes centrados en el descanso y la recuperación holística les han ayudado a crecer o cambiar de alguna manera. El 60 % se siente más atraído por estas actividades cuando las comparte con otras personas.