Expedia Group revela las tendencias de viaje para 2027: Holbox, escapadas cortas y turismo de series

Expedia Group presentó Unpack ’27: The Trends in Travel™, su informe anual sobre los destinos, experiencias y hábitos que marcarán los viajes durante 2027. El análisis toma como base información de Expedia, Hotels.com y Vrbo, además de investigaciones con viajeros y datos de redes sociales.

Entre las principales señales aparecen destinos con mayor crecimiento en búsquedas, viajes más cortos, hoteles elegidos por su estética, escapadas relacionadas con aficiones y una mayor influencia de películas y series al momento de elegir vacaciones.

Holbox entra entre los destinos de Expedia para 2027

La lista de Destinos del Año de Expedia se basa en datos reales de búsqueda. South Lake Tahoe, en California, encabeza el crecimiento con un aumento de 195 %, seguido de Hyogo, Japón, con 95 %, y Punta del Este, Uruguay, con 65 %.

México también aparece en la selección. Holbox registró un crecimiento de 45 % en el interés de búsqueda, lo que coloca a la isla entre los lugares que Expedia Group identifica con mayor atención para 2027.

Viajar para olvidarse de ser adulto

Expedia también detectó una tendencia que denomina “desconexión con la vida adulta”. El 57 % de los viajeros probablemente reservará durante 2027 un viaje centrado en juego, espontaneidad y descanso de responsabilidades. Entre las principales razones aparecen pasar un día sin preocupaciones, convivir con personas cercanas y hacer una pausa de las obligaciones cotidianas.

Parques como Tokyo Disneyland y Xcaret figuran entre las experiencias relacionadas con esta categoría.

Escapadas de una noche ganan terreno

Hotels.com detectó un crecimiento cercano al 10 % interanual en las búsquedas de estancias de una sola noche. El 79 % de los viajeros prevé reservar una escapada de este tipo durante el próximo año, cifra que sube a 83 % entre la Generación Z y los Millennials.

Las Vegas, Montreal, Londres, Tokio y París aparecen entre los destinos más buscados dentro de esta tendencia.

Hoteles góticos y viajes por aficiones

La estética del alojamiento también pesa más al elegir dónde dormir. Hotels.com encontró que 56 % de los viajeros reservó un hotel específicamente por su ambiente o diseño, mientras que la demanda de propiedades tipo castillo creció 20 % a nivel mundial.

Por su parte, Vrbo reportó que 68 % probablemente realizará un viaje centrado en alguna afición en 2027, desde fotografía y manualidades hasta observación de aves o juegos de mesa.

Las series y películas siguen dictando destinos

El turismo inspirado en producciones audiovisuales mantiene peso dentro de las tendencias de Expedia Group.

Casi uno de cada cinco viajeros afirmó haber reservado un viaje después de ver un destino en una película o serie. Además, casi la mitad investigó o reservó viajes vinculados con producciones que aún no se estrenaron.

Un ejemplo es Mónaco: las búsquedas crecieron más de 120 % durante los 30 días posteriores a la confirmación de que la sexta temporada de Emily in Paris se filmaría allí.

Para 2027, Expedia Group anticipa un viajero más atento a experiencias personales, escapadas breves, intereses específicos y destinos que descubre tanto en plataformas digitales como en producciones audiovisuales.