Ahorra en las vacaciones de fin de año

La planeación del itinerario perfecto exige estrategias financieras y precisión en los tiempos de reserva. Descubre cómo hacerlo basado en el comportamiento y búsquedas.

La temporada navideña está a la vuelta de la esquina y los viajeros ya sueñan con su próxima escapada. La pregunta clave no es solo adónde ir, sino cuándo comprar para conseguir el mejor precio.

La planificación de las vacaciones de fin de año genera siempre la misma duda: ¿es mejor reservar ya o esperar una bajada de tarifas? La Guía de Viajes para las Vacaciones 2026 de KAYAK aporta pistas basadas en el comportamiento histórico de los precios y en las búsquedas actuales de los viajeros.

Escucha a los expertos, porque los datos muestran que las tarifas históricamente disminuyen entre cuatro y siete semanas antes de la salida, aproximadamente desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre. Esperar unas semanas puede marcar la diferencia.

Tip experto

El secreto está en empezar a monitorear los precios ahora y configurar una alerta con la finalidad de reservar en cuanto las tarifas bajen. Esperar hasta el último minuto no es viable.

Vuela en Navidad

Uno de los consejos más valiosos es volar en la semana de Navidad, no la anterior. Puedes ahorrar hasta un 34 % en vuelos internacionales. Es importante destacar que las tarifas aéreas han seguido en gran medida los patrones estacionales que mostraron en 2025, solo que a un precio más alto.

Elecciones precisas

Los destinos que concentran mayor interés y mejores oportunidades se agrupan así: