¡Lee esto! Sólo si buscas sol, mar, cultura y ahorro garantizado

Con posibilidades que van desde nadar en aguas bioluminiscentes en Puerto Rico, explorar volcanes activos en Costa Rica, hasta bucear con tiburones en las Bahamas, el catálogo estival se renueva con itinerarios sumamente llamativos que garantizan aventura y cultura.

San Juan, San José y Nassau se han consolidado como los principales destinos para viajar en verano, según datos de Dollar Flight Club. Descubre tres motivos para elegirlos:

Precios inmejorables: Así es, en esta temporada que recién inicia suelen experimentar importantes bajadas de precio y una gran cantidad de ofertas de vuelos, lo que permite a los viajeros gozar de vacaciones tropicales de primera clase a una fracción del precio máximo de invierno. El equilibrio perfecto: Este trío satisface tanto a los amantes de la playa como a los aventureros de la selva, ofreciendo una variada gama de paisajes a poca distancia de nuestro querido México. Riqueza cultural: A diferencia de los enclaves turísticos aislados, estos tres sitios cuentan con centros urbanos con una rica historia, ubicados junto a maravillas naturales, lo que da la posibilidad de crear itinerarios fluidos y multidimensionales.

Sus cautivantes escenarios

Si aún no te hemos convencido de apostar por ellos, descubre otras razones de peso y te aseguramos que estarás listo para empacar el traje de baño, las gafas de sol y protector solar:

Diversión ilimitada en San Juan, Puerto Rico

Practica esnórquel en la laguna del Condado, mientras que en la laguna Grande apuesta por un recorrido nocturno en kayak para disfrutar de la bioluminiscencia. Lo mejor, aunque seas principiante, puedes surfear en la Ocho. Si quieres salir a explorar en catamarán, la opción es la bahía de San Juan. Mientras que en el Bosque Nacional el Yunque encontrarás una selva tropical con cascadas. Explora las imponentes fortificaciones militares del Castillo San Felipe del Morro y el Castillo San Cristóbal, que han protegido la costa desde el siglo XVI.

San José, Costa Rica, el epicentro del ecoturismo

Realiza una excursión de un día a la cima del volcán Irazú o del volcán Poás para contemplar sus enormes cráteres humeantes y lagos ácidos de color verde esmeralda. ¿Qué tal aventurarte a rapel en el Jardín de Cascadas La Paz? Es un santuario de mariposas, que alberga cinco cascadas. Para avistar aves, la selección es adentrarse en el bosque nuboso del Parque Nacional Braulio Carrillo. Sumérgete en su historia en el Museo del Jade con más de 5 mil piezas o el Museo del Oro Precolombino, que es subterráneo y exhibe más de mil objetos de oro que datan del año 500 d.C. Degusta cafés de origen único de clase mundial en tostadoras locales.

Nassau, Bahamas el sitio para aventuras

Adéntrate en kayak por los manglares del Parque Nacional Clifton Heritage, en su laguna protegida donde abundan las mantarrayas. Si quieres algo más intrépido, puedes deslizarte en motos acuáticas o apostar por el flyboard en Cable Beach. Si deseas subir la apuesta, bucea con tiburones en jaula en el centro Stuart Cove ‘s. Camina por su mercado de paja, el lugar ideal para adquirir bolsos y sombreros elaborados a mano. Sube los 65 escalones tallados por esclavos en piedra caliza maciza, en la Escalera de la Reina.

Estamos seguros de que te hemos convencido de empezar a planear tu visita a cualquiera de ellos.