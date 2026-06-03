Crucero por la bahía de Ha Long, una de las mejores experiencias

Con una calificación casi perfecta de 4.9 de 5 estrellas otorgada por miles de viajeros internacionales, este espectacular recorrido se perfila como uno de las travesías que invitan a disfrutar del slow travel.

Ha Long se ubica en Vietnam y es tal la belleza que encierra que se ha hecho acreedora a varios reconocimientos: fue inscrita por primera vez por su excepcional belleza natural en 1994, seguida por su destacado valor geológico y geomorfológico en 2000 por la UNESCO.

En este año ha sido nombrada por Tripadvisor como una de las 10 mejores experiencias de viaje del mundo para 2026; un reconocimiento otorgado a menos del 1 % de todas las actividades en la plataforma.

La experiencia fuera de serie

El crucero por la bahía de Ha Long, de dos días, comparte la lista con un recorrido a pie por el centro histórico de Oporto y una excursión de un día a Hiroshima y Miyajima en Japón. Lo que realmente la distingue, es la emoción que evoca. Una razón clave para su excelente posición es su casi perfecta calificación de 4.9/5 estrellas, otorgada por más de 5 mil 800 viajeros internacionales, quienes a menudo la describen como uno de los recuerdos más hermosos de Vietnam.

Slow travel

Su nombramiento en la clasificación también refleja un cambio global en los viajes hacia un turismo más pausado y experiencial, donde las personas buscan conexiones más profundas y emocionales con la naturaleza y la cultura, en lugar de simplemente hacer turismo. Bajo este contexto, encaja a la perfección con la creciente demanda mundial de experiencias inmersivas que se sientan personales y profundas.

Sitios clave del recorrido

En el circuito, algunas de los paradas en sitios icónicos son:

Cueva Sung Sot: Una de las cuevas más grandes y hermosas de la isla de Bo Hon, hay que subir 50 escalones para llegar a ella.

Isla Ti Top: Una caminata que incluye 400 escalones te conducirá al mirador panorámico tras una corta caminata; al descender te espera una playa para nadar.

Aldeas flotantes de pescadores: Descubre la vida local en las aldeas de Cua Van con centros comunitarios que flotan interconectados entre los acantilados marinos o Vung Vieng, en la bahía de Bai Tu Long.

Bahía Lan Ha: Te encontrarás con 400 islas de piedra caliza cubiertas de vegetación que cuentan con un centenar de pequeñas playas de arena blanca.

Isla Cat Ba: Explora su Parque Nacional, una Reserva de la Biosfera de la UNESCO que protege al langur de Cat Ba, uno de los primates más amenazados del planeta.

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