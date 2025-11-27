LATAM reprograma vuelos tras la suspensión de operaciones a Venezuela por alerta de EE. UU.

Después de que varias aerolíneas internacionales anunciaran la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela, LATAM Airlines Colombia reprogramó sus vuelos entre Bogotá y Caracas.

En un comunicado, la compañía detalló que los vuelos originalmente programados para el 26 de noviembre serán reprogramados para el martes 2 de diciembre.

«LATAM considera la seguridad un valor intransable. Por ello, las medidas adoptadas en su operación hacia Venezuela buscan proteger tanto a sus colaboradores como a sus pasajeros», indicó la aerolínea.

La línea aérea también informó que los pasajeros que no acepten la reprogramación pueden optar por alguna de estas alternativas a través de la sección “Mis Viajes” en latam.com o la aplicación móvil:

Cambio de fecha en la misma cabina por un año desde la fecha de compra, sin costos adicionales.

Devolución del dinero del tiquete sin penalidades.

Cambio de ruta con destino final Cúcuta, sin cobros adicionales.

LATAM añadió que modifico todas sus demás rutas internacionales para evitar sobrevolar la República Bolivariana, como medida preventiva tras la alerta de Estados Unidos.

¿Qué aerolíneas cancelaron sus vuelos a Venezuela?

LATAM no fue la única. Aerolíneas como Avianca, Air Europa y TAP Portugal anunciaron la suspensión de sus vuelos. Actualmente, las principales compañías aéreas que han cancelado vuelos hacia Caracas son:

Iberia (España)

TAP (Portugal)

Avianca (Colombia)

GOL (Brasil)

LATAM (Chile)

Air Europa (España)

Plus Ultra (España)

Turkish Airlines (Turquía)

Por su parte, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena mantienen sus operaciones activas, según información de EFE.

¿Por qué las aerolíneas suspendieron sus vuelos hacia Venezuela?

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia para que las aerolíneas «extremaran precauciones» al sobrevolar en territorio venezolano y el sur del mar Caribe.

«Se aconseja a los operadores ejercer precaución al operar en la Región de Información de Vuelo Maiquetía (SVZM FIR) a todas las altitudes, debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar dentro o alrededor de Venezuela», señaló la FAA.

Esta alerta coincide con un despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, como presión al Gobierno de Nicolás Maduro en la lucha contra el narcotráfico.

Desde septiembre, las fuerzas militares estadounidenses han estado atacando en aguas del Caribe y del Pacífico a varias lanchas que -según afirman- transportaban drogas en dirección a Estados Unidos.