Air Europa conectará Madrid con la tierra de Papá Noel esta Navidad

La Navidad se acerca y Air Europa comenzará a operar vuelos hacia la tierra de Santa Claus a partir del 30 de noviembre hasta el 7 de enero, conectando Madrid con Rovaniemi, en Laponia.

La compañía informó que los vuelos se realizarán en colaboración con Solaris Broker Aéreo y el turoperador Icárion, que comercializará los viajes a la ciudad de Papá Noel, uno de los destinos más demandados en la temporada navideña.

La ruta hacia el norte de Finlandia será operada con un Boeing 737-800, el modelo de pasillo único más vendido en la historia de la aviación comercial. Esta aeronave ofrece una alta capacidad para vuelos de corto y medio radio, garantizando eficiencia y confort durante el trayecto.

Horarios que optimizan la experiencia de viaje

Los horarios de operación permitirán a los pasajeros aprovechar mejor su estancia en destino, con salidas desde Madrid a primera hora de la mañana y regresos desde Rovaniemi por la tarde.

Con esta iniciativa, Air Europa e Icárion responden a la creciente demanda de viajes hacia destinos invernales, facilitando el acceso a uno de los lugares más singulares del norte de Europa. La conexión con Rovaniemi no solo ofrece la oportunidad de descubrir los paisajes nevados y la aurora boreal, sino también de vivir de cerca la magia del hogar de Papá Noel, uno de los grandes atractivos de la Navidad.

La línea aérea vuela a más de 55 destinos en todo el mundo y mantiene una posición estratégica en su hub del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde conecta Europa con América. La compañía destaca por su firme compromiso con la sostenibilidad y la descarbonización, así como por su apuesta por la innovación a través de la incorporación de las tecnologías más avanzadas para la digitalización y optimización de sus procesos.