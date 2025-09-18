LATAM recibe máxima calificación como aerolínea global en los premios APEX

Después de haber sido reconocida en 2024 con el premio “Airline Turnaround of the Year”, LATAM Airlines recibió nuevamente la máxima calificación en la categoría de aerolíneas globales del ranking APEX: el prestigioso reconocimiento “Five-Star Global Airline”.

Este galardón, que LATAM obtiene por cuarto año consecutivo, se basa en los comentarios y evaluaciones de los pasajeros, recopilados a través de la asociación entre APEX y TripIt® de Concur®, la aplicación de organización de viajes mejor valorada a nivel mundial. En la edición más reciente, se evaluaron más de 1 millón de vuelos de unas 600 líneas aéreas.

La calificación de cinco estrellas reconoce aspectos como la comodidad de los asientos, el servicio a bordo, la calidad gastronómica, el entretenimiento y la conectividad Wi-Fi, entre otros factores clave.

“Trabajamos todos los días para mejorar la experiencia de nuestros clientes, y recibir este reconocimiento por cuarto año seguido nos llena de orgullo. Este premio refuerza nuestro compromiso de seguir innovando, con dedicación para ofrecer excelencia en nuestras operaciones y un servicio personalizado a quienes eligen viajar con LATAM”, dijo Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group.

La experiencia a bordo, lo más valorado en 2026

El galardón correspondiente a la edición 2026 del ranking destaca que uno de los aspectos más apreciados por los pasajeros es la experiencia a bordo, que combina servicios orientados a hacer del viaje algo cómodo, entretenido y placentero.

Entre ellos destacan las Business Suites —implementadas en abril—, que incrementan significativamente la comodidad al integrar puertas y otorgan un nivel de privacidad inédito en Sudamérica, convirtiendo a LATAM en la primera aerolínea de la región en incorporarlas. Estas suites incluyen asiento full-flat, pantalla HD de 18”, puertos USB y un diseño inspirado en paisajes brasileños y andinos.

También fue muy valorada la conectividad Wi-Fi, ya disponible en más del 90 % de la flota narrow-body (aviones de pasillo único).

Adicionalmente, LATAM cuenta con el lounge más grande de Sudamérica, ubicado en Santiago (Chile), y uno de los más aclamados por sus pasajeros. Recientemente inauguró otro en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima (Perú), con divisiones Signature y Premium.