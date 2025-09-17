Copa Airlines cambia sus operaciones a la T1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez

Desde el 1 de octubre del presente año Copa Airlines se cambiará de la T2 a la T1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por así convenir a sus intereses.

En adelante, todos los pasajeros que viajen con Copa Airlines deberán efectuar su check- in/registro en los mostradores de la aerolínea, ubicados en la Terminal 1, sala de Documentación F2 para salidas internacionales.

Asimismo, la aerolínea informó en un comunicado que los vuelos CM 138, CM 188 y CM 194, programados desde Panamá hacia Ciudad de México el próximo 30 de septiembre de 2025, llegarán directamente a la Terminal 1 del AICM.

Cabe destacar que Copa Airlines opera 40 vuelos semanales sin escala entre Panamá y Ciudad de México, con horarios de salida tanto en la mañana como en la tarde. Desde el Hub de las Américas®, en Panamá, los pasajeros pueden conectar de manera rápida y conveniente con más de 60 destinos en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Copa Airlines, experiencia y puntualidad

Con más de 76 años de trayectoria, Copa Airlines se ha consolidado como una de las principales aerolíneas. Su flota moderna incluye aviones Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX, que le permiten ofrecer eficiencia y comodidad en cada ruta.

La aerolínea mantiene un índice de puntualidad cercano al 90 %, ubicándose entre los mejores a nivel mundial. Además, como miembro de la red global Star Alliance, brinda a sus pasajeros beneficios adicionales como conexiones integradas, acceso a salas VIP y acumulación de millas en un sistema compartido con otras compañías internacionales.

Con este cambio operativo en el AICM, Copa Airlines reafirma su compromiso de ofrecer un servicio confiable y mantener su liderazgo como puente aéreo entre Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.