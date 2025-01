LATAM: la “Mejor Aerolínea de Latinoamérica”

LATAM Airlines ha sido reconocida no sólo como “Mejor aerolínea de Latinoamérica”, sino como “Airline Turnaround of the Year 2024”, distinción que entrega anualmente CAPA Center for Aviation y que reconoce a la línea aérea que ha sido capaz de reinventarse y transformar su negocio con buenos resultados.

En efecto, Business Traveler Awards es uno de los certámenes de más prestigio de la industria e incluye categorías para diversos sectores. El reconocimiento entregado a LATAM, que otorgan los lectores de la revista, fue por la experiencia a bordo, para lo cual la compañía cuenta con un programa de reconocimiento y personalización de atención que está en constante evolución.

“Este premio nos impulsa a seguir ofreciendo un servicio de excelencia a nuestros pasajeros, nuestra máxima prioridad. Gracias al compromiso de nuestro equipo, continuaremos innovando para elevar cada viaje y hacer de cada experiencia algo inolvidable”, dijo el vicepresidente de Clientes LATAM Airlines Group, Paulo Miranda.

Por otro lado, CAPA Center for Aviation entregó a LATAM el premio “Airline Turnaround of the Year 2024”, donde se reconoce la gestión que ha llevado a cabo el grupo durante los últimos años y cómo se ha sabido reinventar, luego de su salida del Capítulo 11, a fines de 2022. Esto se ve reflejado en sus resultados financieros y operativos, cantidad de viajeros transportados, modernización de la flota y fortalecimiento de su red; además de sus auspiciosas proyecciones de crecimiento futuro.

Cabe señalar que CAPA es una de las fuentes de información de mercado más importantes de la industria de la aviación y viajes. Desde su creación, en 1990, ha desarrollado una exponencial red mundial de investigadores y analistas de aviación en Europa, América del Norte, Asia y Australia, que cuenta con más de 8 mil miembros.

Reconocida experiencia a bordo

En forma permanente, LATAM ha puesto foco en mejorar la experiencia a bordo. Ejemplo de ello es el programa de “Sabores que transportan”, donde mujeres chefs de distintos países donde opera la aerolínea ofrecen sus preparaciones para los vuelos de más de siete horas.

En términos de conectividad, LATAM implementó Wi-Fi gratuito para los clientes LATAM Pass en vuelos domésticos y regionales; a lo que se suman las mejoras en las cabinas de aviones, con atributos de confort y ergonomía líderes en Sudamérica; y las múltiples alternativas de entretenimiento a bordo de la plataforma LATAM Play, diseñada para entretener y mejorar la vivencia del usuario y que ha ganado reconocimiento mundial como la biblioteca de contenidos más grande y exclusiva de América Latina, con una selección de más de 240 películas, 740 programas de televisión y 1 mil 500 pistas musicales.