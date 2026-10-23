Las Vegas: Fórmula 1, arte inmersivo y la gastronomía que debes conocer

Las Vegas mantiene en 2026 una oferta que va más allá de casinos, hoteles y espectáculos. La ciudad suma arte inmersivo, gastronomía, tecnología, automovilismo y compras, por lo que cada viaje permite armar un itinerario distinto.

El Strip continúa como uno de sus puntos principales, pero alrededor de esta avenida aparecen experiencias que muestran otra cara del destino. Desde una instalación que simula un supermercado hasta la Fórmula 1 y restaurantes con propuestas internacionales, Las Vegas ofrece planes para diferentes momentos del día.

Omega Mart: arte inmersivo dentro de AREA15

Una de las propuestas que rompe con la idea tradicional de Las Vegas es Omega Mart, dentro de AREA15.

A primera vista parece un supermercado, pero el recorrido cambia conforme el visitante avanza. Productos ficticios, instalaciones artísticas, pasadizos secretos y una narrativa distribuida por diferentes espacios forman parte de la experiencia.

El concepto invita a recorrer cada sección con calma y descubrir qué hay detrás de las puertas, estantes y escenarios.

Gastronomía japonesa, mexicana y buffets

La comida también ocupa un lugar dentro de la vivencia turística. Kusa Nori ofrece cocina japonesa con sushi y robata, mientras que Bacchanal Buffet, dentro de Caesars Palace, mantiene una propuesta basada en distintas estaciones y tipos de platillos.

Para quienes buscan sabores mexicanos, Cantina Contramar lleva a Las Vegas una oferta inspirada en cocina de mar. Estas opciones muestran cómo la ciudad amplió su panorama gastronómico más allá de los restaurantes vinculados con sus grandes hoteles.

Sphere y KÀ mantienen el peso del entretenimiento

Sphere se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles del destino por su tecnología audiovisual y sus producciones de formato inmersivo.

El recinto propone una experiencia que coloca al público dentro de imágenes y sonido a gran escala.

Otro de los espectáculos que permanece en cartelera es KÀ, de Cirque du Soleil, en MGM Grand. La producción combina acrobacias, efectos especiales y una escenografía diseñada para modificar la percepción del escenario durante la función.

Fórmula 1 toma el Strip en noviembre

Noviembre vuelve a colocar a Las Vegas dentro del calendario internacional del automovilismo con el Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix.

Durante el evento, parte del Strip se transforma en circuito urbano para recibir a los monoplazas.

Fuera del fin de semana de competencia, Grand Prix Plaza cuenta con actividades relacionadas con la Fórmula 1, sujetas a su calendario de operación. Este espacio permite acercarse al automovilismo sin depender exclusivamente de las fechas del Gran Premio.

Compras en Las Vegas North Premium Outlets

Las Vegas North Premium Outlets, a pocos minutos del Strip, reúne más de 175 tiendas. Entre las marcas presentes aparecen Coach, Michael Kors, Nike, Polo Ralph Lauren y Tory Burch.

El complejo opera al aire libre y suma establecimientos de alimentos y bebidas, por lo que puede ocupar varias horas dentro de una jornada.

Con esta variedad se explica por qué incluso una segunda o tercera visita puede ofrecer un recorrido distinto.