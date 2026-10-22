3 razones para disfrutar la temporada festiva en Grande Lakes Orlando

No solo fusiona sofisticación y hospitalidad de alto nivel en un entorno idílico. Para las vacaciones de fin de año se propone elevar la experiencia festiva para cautivar a los amantes de los parques temáticos que también buscan otro tipo de aventuras en Orlando.

Como ya sabes, el complejo alberga dos propiedades que son ideales para los amantes del estilo de vida sibarita: The Ritz Carlton Orlando, Grande Lakes y JW Marriott Orlando Grande Lakes.

Redefiniendo el invierno al sur de Florida

Para que no extrañen una escapada a un destino nevado, ofrece tres opciones que configuran la oferta con tradición, ocio y deporte en un entorno de alto nivel:

1. A patinar: Desde el 25 de noviembre, la única pista de patinaje sobre hielo al aire libre de Orlando vuelve a los jardines del complejo. La vivencia se acompaña de Rinkside Brasserie, con menú a la carta de temporada, y Fireside Lounge, un refugio invernal para s’mores gourmet, ambos en The Ritz Carlton Orlando. La combinación con las piscinas climatizadas y las Grande Cocoa Cabanas, con chocolate caliente con Grand Marnier y s’mores, crea una experiencia navideña donde el aire fresco se encuentra con las aguas cálidas.

2. Mercado navideño de inspiración europea: También abre sus puertas a partir del 25 de noviembre y hasta el 2 de enero; huéspedes y público en general pueden visitarlo. Para completar, Alpine Chalet sirve Alpine Melts y Currywurst. Nutcracker Chalet, inspirado en cuentos clásicos, tiene frutos secos artesanales y palomitas gourmet. The Sweet Haus endulza con chocolates calientes con licor, galletas y s’mores. Yuletide Spritz Bar prepara cócteles artesanales de temporada. Pretzel Haus hornea pretzels dulces y salados. Arctic Treasures cuenta con especialidades y regalos navideños. Y para completar, talleres familiares de casas de pan de jengibre, creación de adornos, pintura facial y Build Your Own Birdie.

3. El golf vuelve a brillar: A partir del 1 de noviembre, el campo de campeonato reabre tras una renovación dirigida por Greg Norman, dos veces ganador del British Open, y su equipo. El rediseño preservó el ecosistema y la fauna local, manteniendo la belleza natural del paisaje. Instalaciones de práctica mejoradas, greens elevados y contornos refinados dan una actividad de golf excepcional para todos los niveles. Y todo antes de acoger el PNC Championship 2026, un evento que confirma el peso del complejo en el circuito.

La despedida perfecta

¿Qué propuestas te esperan para cerrar este año con broche de oro y recibir al 2027?

La Grande New Year’s Eve en Primo tendrá un menú degustación de cuatro o seis tiempos, brindis con champán Taittinger y acceso a la terraza privada para ver los fuegos artificiales de medianoche.

En JW Marriott, EvrBar celebra su fiesta anual con música en vivo, zonas privadas y champán para la cuenta atrás. Hay cabañas con champán junto a la piscina con servicio de Knife Burger, y NYE Kids Night Out para los más jóvenes, con cena bufé, juegos, música, manualidades y cuenta atrás especial.