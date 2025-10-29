Capibara Fun CDMX: todo lo que debes saber sobre la carrera más tierna del año
¿Te gustan los capibaras y el deporte? Esta carrera es para ti. La Ciudad de México será sede del Capibara Fun 2025, donde los participantes podrán ganar las medallas más tiernas mientras caminan, corren o trotan durante cinco kilómetros en el Bosque de Chapultepec.
En el evento, los corredores podrán disfrazarse o llevar algo alusivo a estos tiernos animales, que en los últimos meses se han vuelto tendencia por su naturaleza sociable y pacífica, y por su habilidad para convivir armoniosamente con otras especies.
Organizado por Asdeporte, el evento está disponible para toda la familia. Los niños de 4 a 13 años podrán convertirse en verdaderos capibarunners y recorrer distancias que van desde los 5 kilómetros, 100 o 200 metros.
¿Qué incluye mi kit para el Capibara Fun 5K?
Para participar, es necesario inscribirse en el portal oficial de Asdeporte y recoger el kit un día antes del evento en la Tienda Innovasport Polanco ubicada en Av. Horacio 203, Polanco V Secc, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
El kit contiene:
- Número de corredor
- Playera y bolsa del evento
- Chip de cronometraje
- Fotos de meta
- Video de llegada
- Fotos en ruta gratuitas
Durante la carrera habrá:
- Servicios médicos en salida, ruta y meta
- Señalización de kilómetros, seguridad y vigilancia
- Guardarropa y sanitarios
- Puntos de hidratación
- Área de recuperación con agua, bebida isotónica y barrita energética
- Medalla de participación (entregada al completar la ruta y portar el número)
¿Cuándo es y cuánto cuesta la carrera Capibara Fun?
La carrera se realizará el domingo 2 de noviembre en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. La salida será:
- 7:00 am Corredores
- 7:05 am Caminadores
- 8:30 am Carreras infantiles
El costo de inscripción es de $550 por persona y $500 para menores. La entrega de kits el día del evento tendrá un costo de $600, sujeto a disponibilidad.