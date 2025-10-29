Capibara Fun CDMX: todo lo que debes saber sobre la carrera más tierna del año

¿Te gustan los capibaras y el deporte? Esta carrera es para ti. La Ciudad de México será sede del Capibara Fun 2025, donde los participantes podrán ganar las medallas más tiernas mientras caminan, corren o trotan durante cinco kilómetros en el Bosque de Chapultepec.

En el evento, los corredores podrán disfrazarse o llevar algo alusivo a estos tiernos animales, que en los últimos meses se han vuelto tendencia por su naturaleza sociable y pacífica, y por su habilidad para convivir armoniosamente con otras especies.

Organizado por Asdeporte, el evento está disponible para toda la familia. Los niños de 4 a 13 años podrán convertirse en verdaderos capibarunners y recorrer distancias que van desde los 5 kilómetros, 100 o 200 metros.

¿Qué incluye mi kit para el Capibara Fun 5K?

Para participar, es necesario inscribirse en el portal oficial de Asdeporte y recoger el kit un día antes del evento en la Tienda Innovasport Polanco ubicada en Av. Horacio 203, Polanco V Secc, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El kit contiene:

Número de corredor

Playera y bolsa del evento

Chip de cronometraje

Fotos de meta

Video de llegada

Fotos en ruta gratuitas

Durante la carrera habrá:

Servicios médicos en salida, ruta y meta

Señalización de kilómetros, seguridad y vigilancia

Guardarropa y sanitarios

Puntos de hidratación

Área de recuperación con agua, bebida isotónica y barrita energética

Medalla de participación (entregada al completar la ruta y portar el número)

¿Cuándo es y cuánto cuesta la carrera Capibara Fun?

La carrera se realizará el domingo 2 de noviembre en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. La salida será:

7:00 am Corredores

7:05 am Caminadores

8:30 am Carreras infantiles

El costo de inscripción es de $550 por persona y $500 para menores. La entrega de kits el día del evento tendrá un costo de $600, sujeto a disponibilidad.