La magia de Disney ¡llegó a la CDMX!

Mickey Mouse, Minnie, el Pato Donald y toda la familia Disney llegaron a nuestra ciudad capital para decir… ¡estamos aquí y queremos recibirles con los brazos abiertos!

Acompañados de una gran delegación de Disney Destinations trajeron la magia de Disney a México promoviendo toda su oferta a través de una serie de eventos no sólo en la Ciudad de México, sino también en Guadalajara y Monterrey.

A través de una capacitación los agentes de sueños conocieron toda la gama de ofertas en atracciones y sorpresas que Walt Disney World Resort tiene para su 50 aniversario, el regreso de los shows nocturnos a Disneyland Resort y por supuesto todo lo que se puede disfrutar en el nuevo crucero de la compañía: Disney Wish.

“Quiero decirle a todos los agentes de viajes gracias, por todo lo que hacen cada día por nuestros productos y destinos. Recuerden que nosotros estamos junto a ustedes para siempre crecer y salir adelante, todas las novedades e información la podrán encontrar en Disney Agentes de Viajes siempre disponible, así como en Disney Destinations Latam en redes sociales en instagram, donde buscamos estar siempre cerca de ustedes”, dijo Alejandro Flores, gerente Sénior de Ventas para Disney Destinations en México, quien estuvo en esta gran presentación.

También se encontraban aquí Jeff van Langeveld, Vicepresidente Internacional de Ventas y Mercadotecnia para Disney Destinations; Cinthia Douglas, Directora de Ventas y Mercadotecnia de Disney Destinations para Latinoamérica; Terry Brinkoetter, Director de Relaciones Públicas de Walt Disney World Resort; y Norma Elena Pérez, Gerente de Relaciones Públicas de Disneyland Resort, quienes vinieron en exclusiva para estar en este encuentro con el mercado mexicano.

Disney Cruise Line

Una de las novedades de 2022 es Disney Wish, su barco más nuevo donde las historias de Marvel, Pixar y Star Wars cobran vida. Hay un sin fin de áreas donde mientras navegas la diversión está garantizada.

Disneyland Resort

Este verano se anunció el regreso de los anhelados espectáculos nocturnos como Main Street Electrical Parade, Disneyland Forever, Fantasmic! y en World of Color en Disneyland California Adventure. Avengers Campus es otro de los favoritos con las atracciones de Spiderman, Guardians of the Galaxy y la oportunidad de encontrarte a algunos de los Vengadores. The Tale of the Lion King es uno de los shows que se podrán disfrutar en Anaheim, la historia de Simba relatada por narradores de Pride Lands con una puesta en escena llena de hermosos y coloridos vestuarios, música en vivo y bailes inspirados en las raíces culturales de esta hermosa historia.

Walt Disney World Resort

Festeja sus 50 años con la celebración más mágica del mundo en el lugar más mágico del mundo. EPCOT ahora tiene una sección de Francia muy al estilo Ratatouille con la aventura Remy’s Ratatouille Adventure donde los visitantes se encogen al tamaño de un ratón y vivirán una aventura en la cocina de un restaurante francés. Un imperdible en este parque es Harmonious con un popurrí de la música de los clásicos de Disney y, claro, no puede faltar la montaña rusa de Guardians of the Galaxy, una experiencia que sí o sí se tiene que vivir.

Obviamente en Star Wars: Galaxy’s Edge podrás volar en el Millenium Falcon, unirte a la resistencia, crear tu propio sable o incluso tu androide.

Además de dar a conocer todas las novedades de los parques a los agentes de sueños, ofrecieron un maravilloso show con música memorable, como The Lion King o Coco. La increíble sorpresa fue que Mickey, Minnie, Pluto, Donald y Goofy vinieron a visitar tierras mexicanas, y tomarse la foto con los asistentes, lo que causó gran emoción.

Este evento espectacular fue liderado por el equipo de Disney Destinations