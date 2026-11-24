México es el principal mercado internacional para California y prevé recibir más de 9 millones de visitantes mexicanos durante 2026, de acuerdo con Julie Coker, presidenta y CEO de Visit California.

La directiva participó en un conversatorio con Álex Pace, CEO de GMS, en el que habló sobre la relación turística entre ambos, la conectividad aérea, los viajes familiares y los grandes eventos que marcarán los próximos años.

Coker destacó que su primera visita internacional como presidenta y CEO de Visit California fue precisamente a México, por la importancia y potencial que tiene nuestro país.

México es el principal mercado internacional para California

De acuerdo con Coker, los viajeros procedentes de México representan un mercado que generará cerca de $6 mil millones de dólares en gasto turístico durante el año.

Señaló que el flujo de mexicanos mantiene una evolución positiva frente a 2025 y explicó que una parte importante de estos viajeros regresa más de una vez al estado.

La cercanía cultural también tiene peso. Coker destacó los vínculos familiares, gastronómicos y sociales entre ambos territorios, además de la presencia del español dentro de distintas comunidades de California.

Otro comportamiento que Visit California observa es el uso del automóvil. Alrededor de 60 % renta un vehículo para desplazarse, lo que permite ampliar los itinerarios más allá de las ciudades de entrada.

Deportes y grandes eventos impulsarán los viajes

El turismo deportivo es clave, así lo comentó Álex Pace, quien preguntó a Coker sobre el interés en este rubro.

La CEO, explicó que suelen viajar para asistir a partidos, conciertos y otros eventos, una tendencia que cobra relevancia ante el calendario que tendrá California durante los próximos años.

El estado cuenta con alrededor de 25 equipos deportivos profesionales y prepara el Super Bowl de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, para estos últimos, Visit California estima la asistencia de más de 2.3 millones de espectadores con boleto, además de una audiencia global de millones de personas durante las competencias.

Más allá de Los Ángeles y San Francisco

Durante el conversatorio, Julie Coker insistió en ampliar la mirada del visitante de México más allá de las principales puertas de entrada.

La oferta incluye viajes por carretera, costa, senderismo, gastronomía, cultura y espacios naturales.

California tiene disponibles nueve parques nacionales y más de 300 parques estatales, además de destinos familiares como Disneyland Resort, Universal Studios Hollywood, LEGOLAND California Resort, SeaWorld San Diego y el Zoológico de San Diego.

Conectividad aérea

Se destacó el papel de conexiones como Cross Border Xpress (CBX) en San Diego y que hay interés por ampliar las rutas hacia el norte del estado.

La presidenta de Visit California hizo referencia a una nueva conexión sin escalas prevista para enero hacia John Wayne Airport, en Orange County, que puede facilitar viajes familiares hacia destinos como Disneyland y otras zonas del sur.