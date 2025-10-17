3 destinos para rejuvenecer en otoño

Los viajes de bienestar persiguen varios propósitos, pero el más notable es volverlo algo más personal y alejarse del estrés. Quienes apuestan por ellos desean conscientemente mejorar física, mental y espiritualmente.

Cabe destacar que el ajetreado ritmo de vida genera estrés que no sólo agota, también incrementa la producción del cortisol, hormona que tiene la habilidad de descomponer el colágeno y la elastina, por lo que es probable que la piel pierda firmeza y elasticidad. También produce inflamación crónica que no sólo provoca envejecimiento prematuro, también ralentiza la renovación celular y genera líneas de expresión.

¿Viajeterapia?

Un estudio publicado por Science Daily, titulado “Los viajes pueden ser tu mejor defensa contra el envejecimiento”, informa que las travesías pueden servir como terapia. Es como una intervención de salud, que funciona al sumergir a las personas en entornos maravillosos y fomentar emociones positivas. Libera hormonas que favorecen la reparación de tejidos, promueven el sistema de regeneración, al mismo tiempo que reducen la sobre activación de las defensas.

Por ello, las prioridades han cambiado y el turismo de bienestar no sólo se asocia a un spa, de hecho, Forbes señala que para el 2026 se espera que las experiencias de salud holística en las odiseas superen el billón de dólares a nivel mundial.

Experiencias para aliviar el estrés

El reporte New Luxe Landscapes, detectó que para el 80 % de los viajeros, la prioridad al reservar hoteles es que posea instalaciones dedicadas al bienestar; así que aquellos que los integren como parte de su identidad se posicionarán en este sector.

La hotelería ya cuenta con nuevas e interesantes opciones como la colaboración del Dr. Deepak Chopra en la Colección Inclusiva de Hyatt. Juntos crearon Mindful Moments, que usan herramientas como DeepakChopra.ai que brindan técnicas para que los huéspedes se sientan más centrados con prácticas positivas que impactan sus vidas, aun después de las vacaciones.

Selecciones precisas

Si estás listo para sumergirte en tours rejuvenecedores y relajantes, puedes elegir entre algunos lugares que destacan por su fascinante infraestructura wellness:

Ubud, Indonesia

Es considerado el destino de los spas porque su oferta es fuera de serie. Imagínate tiene más de 390 de éstos, con una amplia gama de servicios de relajación y rejuvenecimiento con precios bastante asequibles. Además, ofrece experiencias propias de la región como masajes balineses, medicina herbal tradicional Jamu con raíces, hojas, semillas combinadas con leche o miel. Sus exuberantes selvas y el bosque sagrado de los Monos invitan a conectar con la naturaleza mientras la calma llega.

Rishikesh, India

Ubicada las faldas del Himalaya es conocida como la capital mundial de yoga, así que proporciona una variedad de clases en ashrams a las orillas del río Ganges. Encontrarás tratamientos ayurvédicos con hierbas y aceites. Además de comida sátvica con una raíz vegetariana creada para nutrir el cuerpo, depurar toxinas y devolver el equilibrio interno. Asiste a una sesión de kirtan donde escucharás música y oraciones en sus pequeños templos.

Guanacaste, Costa Rica

Famoso por sus resorts de alta gama con un enfoque sostenible y su filosofía de “pura vida”. En sus galardonados spas te brindarán una serie de tratamientos ayurvédicos para inducir a una sanación profunda. Su cercanía a la playa Tamarindo te permitirá disfrutar de clases de yoga al despertar o de surf, si prefieres algo más calmado, apuesta por sus aguas termales volcánicas o caminatas por su Parque Nacional Santa Rosa con un raro bosque tropical seco. Es fácil reservar retiros enfocados en la renovación mental.

¿Cuál sitio elegirás para renovarte y rejuvenecer?